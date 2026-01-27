"Celebramos la vida": el Club Luján cumple 70 años y lo festeja con un torneo histórico de básquet

El Club Deportivo Lujan organiza la nueva edición de “La Naranja te Llama”

El Club Luján celebra sus 150 años de historia y este fin de semana lo hará con un torneo especial que reúne a distintas categorías y convoca a la comunidad deportiva.

El presidente del club, Hugo Peñaloza, explicó que el evento forma parte del tradicional torneo “La Naranja Te Llama”, que se juega hace años y que este año adquiere un valor distinto por el aniversario.

“Hace años que celebramos la vida a través del club”, destacó Peñaloza, al remarcar el vínculo entre la actividad deportiva, la identidad barrial y la continuidad de generaciones.

Embed - El Club Luján cumple 150 años y lo festeja con un torneo histórico de básquet Cómo serán las actividades por el aniversario del Club Luján: Las actividades comenzarán este sábado desde las 8 de la mañana, con partidos durante toda la jornada y una ceremonia prevista para las 19:30. También habrá choques pendientes y encuentros preparatorios para que los equipos lleguen con ritmo de juego.

Peñaloza recordó que el club obtuvo el torneo en dos ediciones consecutivas y afirmó que este año “van por más”, con la participación de equipos femeninos, masculinos y categorías infantiles. La convocatoria es abierta al público, que podrá acercarse desde la mañana “para acompañar y disfrutar del deporte que formó a tantas personas a lo largo de la vida del club”, señaló el presidente. El Club Deportivo Lujan organiza la nueva edición de "La Naranja te Llama" El Club Luján organiza la nueva edición de “La Naranja te Llama”

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.