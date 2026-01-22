Jujuy Básquet ajustó a tiempo y venció a Fusión Riojana en un partidazo

Jujuy Básquet logró un triunfo trabajado anoche en el estadio Federación , donde superó a Fusión Riojana por 84-73 en un encuentro correspondiente a una nueva fecha de LaLiga Argentina de Básquet, Conferencia Norte. Los cóndores ganaron su tercer partido seguido de manera consecutiva.

Ilusionados. Jujuy Básquet en levantada: "La lucha por los play off va a ser complicada"

Desde el salto inicial, el trámite mostró intensidad y paridad. Los dos conjuntos apostaron por transiciones rápidas, defensa física y ataques directos al aro. Esa dinámica sostuvo un goleo equilibrado durante los primeros minutos y marcó el tono del juego.

El primer cuarto reflejó esa igualdad en el marcador. Jujuy Básquet encontró puntos repartidos, mientras que la visita respondió con orden y efectividad. El parcial cerró 21-21 y dejó abierta la expectativa para el resto de la noche.

En el segundo parcial, Fusión Riojana tomó la iniciativa. Con buenos aportes de Rama y Vergara desde el perímetro y la presencia de Abeiro en la zona pintada , el conjunto visitante consiguió una diferencia inicial que obligó al local a ajustar marcas.

Jujuy Básquet respondió con mayor presión defensiva y logró emparejar el marcador en 33 cuando restaban cuatro minutos para el cierre del cuarto. Sin embargo, un tiempo pedido por el banco riojano ordenó al equipo visitante, que recuperó intensidad y efectividad.

Con ese envión, Fusión Riojana cerró mejor la primera mitad y se fue al descanso largo arriba por 47-38, luego de capitalizar errores ofensivos del local y sostener un ritmo alto en ataque.

La reacción jujeña tras el descanso

El tercer cuarto mostró un cambio en el desarrollo. Jujuy Básquet salió decidido a achicar la diferencia y encontró conducción clara en Marini. A eso se sumaron los lanzamientos externos de Roca y Stehli, claves para recortar el marcador.

El equipo jujeño sostuvo una defensa más firme y forzó pérdidas en la visita. Con un parcial de 26-17, el local igualó el encuentro en 64 y dejó el partido abierto de cara al cierre.

Roca se convirtió en la principal vía de gol de la noche y terminó como máximo anotador con 27 puntos, un dato determinante en la levantada del conjunto dirigido por Guillermo Tasso.

Un cierre intenso y efectivo

El último cuarto mantuvo la tensión hasta el final. Jujuy Básquet arrancó con un parcial de 9-0 que le permitió pasar al frente. Fusión Riojana respondió con empuje y quedó cerca de la igualdad cuando restaban cuatro minutos para el cierre.

En los momentos decisivos, el local mostró mayor precisión. Un triple de Stehli y otro de Roca ampliaron la ventaja y dieron tranquilidad en el tramo final del juego.

Con manejo del reloj y efectividad en las últimas posesiones, Jujuy Básquet selló la victoria por 84-73 y celebró ante su gente en una noche exigente.

El próximo compromiso del conjunto jujeño será el domingo, nuevamente como local, cuando reciba a Rivadavia de Mendoza en el estadio Federación.

