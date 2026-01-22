jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 07:28
Deportes.

Jujuy Básquet ajustó a tiempo y venció a Fusión Riojana en un partidazo

En un partido cambiante y muy disputado, Jujuy Básquet se impuso 84-73 ante Fusión Riojana por una nueva fecha de LaLiga Argentina.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

Lee además
jujuy basquet recibe este miercoles a fusion riojana: entradas y horario video
Liga Argentina.

Jujuy Básquet recibe este miércoles a Fusión Riojana: entradas y horario
Jujuy Básquet juega de local video
Ilusionados.

Jujuy Básquet en levantada: "La lucha por los play off va a ser complicada"

Desde el salto inicial, el trámite mostró intensidad y paridad. Los dos conjuntos apostaron por transiciones rápidas, defensa física y ataques directos al aro. Esa dinámica sostuvo un goleo equilibrado durante los primeros minutos y marcó el tono del juego.

El primer cuarto reflejó esa igualdad en el marcador. Jujuy Básquet encontró puntos repartidos, mientras que la visita respondió con orden y efectividad. El parcial cerró 21-21 y dejó abierta la expectativa para el resto de la noche.

Un segundo cuarto favorable a la visita

En el segundo parcial, Fusión Riojana tomó la iniciativa. Con buenos aportes de Rama y Vergara desde el perímetro y la presencia de Abeiro en la zona pintada, el conjunto visitante consiguió una diferencia inicial que obligó al local a ajustar marcas.

Jujuy Básquet respondió con mayor presión defensiva y logró emparejar el marcador en 33 cuando restaban cuatro minutos para el cierre del cuarto. Sin embargo, un tiempo pedido por el banco riojano ordenó al equipo visitante, que recuperó intensidad y efectividad.

Con ese envión, Fusión Riojana cerró mejor la primera mitad y se fue al descanso largo arriba por 47-38, luego de capitalizar errores ofensivos del local y sostener un ritmo alto en ataque.

Embed - Jujuy Básquet le ganó a Fusión Riojana

La reacción jujeña tras el descanso

El tercer cuarto mostró un cambio en el desarrollo. Jujuy Básquet salió decidido a achicar la diferencia y encontró conducción clara en Marini. A eso se sumaron los lanzamientos externos de Roca y Stehli, claves para recortar el marcador.

El equipo jujeño sostuvo una defensa más firme y forzó pérdidas en la visita. Con un parcial de 26-17, el local igualó el encuentro en 64 y dejó el partido abierto de cara al cierre.

Roca se convirtió en la principal vía de gol de la noche y terminó como máximo anotador con 27 puntos, un dato determinante en la levantada del conjunto dirigido por Guillermo Tasso.

Un cierre intenso y efectivo

El último cuarto mantuvo la tensión hasta el final. Jujuy Básquet arrancó con un parcial de 9-0 que le permitió pasar al frente. Fusión Riojana respondió con empuje y quedó cerca de la igualdad cuando restaban cuatro minutos para el cierre.

En los momentos decisivos, el local mostró mayor precisión. Un triple de Stehli y otro de Roca ampliaron la ventaja y dieron tranquilidad en el tramo final del juego.

Con manejo del reloj y efectividad en las últimas posesiones, Jujuy Básquet selló la victoria por 84-73 y celebró ante su gente en una noche exigente.

El próximo compromiso del conjunto jujeño será el domingo, nuevamente como local, cuando reciba a Rivadavia de Mendoza en el estadio Federación.

Síntesis

  • Jujuy Básquet 84: Inicial: Marini (4), Stehli (18-3t), Grytsak (5), Tarnowyk (3-1t), Ibarra (10-2t). Ingresaron: Roveres (8), Roca (27-7t), Fornes (4), Nesman (5-1t). DT: Guillermo Tasso.
  • Fusión Riojana 73: Inicial: Rama, Vergara (10-1t), Rodríguez (23-2t), Díaz (6), Abeiro (11-1t). Ingresaron: Bustos, Kalalo (8), Corso (4-1t), Escalante (9-3t), Velázquez (2). DT: Mario Vildoza.
  • Parciales: 21-21, 17-26, 26-17 y 20-9.
  • Jueces: Sebastián Vasallo y Nicolás D´Anna.
  • Estadio: Federación de Básquet.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet recibe este miércoles a Fusión Riojana: entradas y horario

Jujuy Básquet en levantada: "La lucha por los play off va a ser complicada"

Jujuy Básquet reaccionó a tiempo y logró una victoria clave ante Comunicaciones

Jujuy Básquet recibe esta noche a Comunicaciones de Corrientes

Jujuy Básquet venció a Hindú Club y volvió a la victoria

Lo que se lee ahora
Carnaval en Jujuy. video
Atención.

Qué días no se trabaja por Carnaval 2026 en Jujuy: feriados y asuetos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel