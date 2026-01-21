miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 10:21
Liga Argentina.

Jujuy Básquet recibe este miércoles a Fusión Riojana: entradas y horario

Jujuy Básquet continúa en la seguidilla de partidos locales por la Conferencia Norte de la Liga Argentina, y este miércoles recibirá a Fusión Riojana.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
jujuy basquet

El equipo de Guillermo Tasso continúa aprovechando la localía, y este miércoles 21 de enero, disputará el cuarto encuentro en el Estadio Federación ante Fusión Riojana. Además, el próximo domingo jugará ante Rivadavia Basket.

Jujuy Básquet vs Fusión Riojana: entradas y horario

Desde las 21.30, en el Estadio de la Federación, Jujuy Básquet recibirá a Fusión Riojana por una nueva fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina. El encuentro, será el penúltimo que jueguen "los cóndores” de local, tras una seguidilla de cinco partidos en la provincia.

Jujuy basquet 2026

Las entradas se venderán a partir de las 10 hasta las 14 y de 18 a 22, en boleterías del Estadio Federación. Además podrán adquirirla de forma online ingresando a pasesvip.com.ar

Los costos de cada uno de los sectores: preferencial 8 mil pesos, platea norte y platea sur 15 mil pesos, palco sur 1 tiene un valor de 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos y campo de juego 20 mil pesos.

image

Otros juegos de la Conferencia Norte

Además de la presentación de Jujuy Básquet y Fusión Riojana, se disputarán otros dos compromisos por la Conferencia Norte este miércoles.

A las 21.30, en Santa Fe, Sportivo Suardi recibirá a Indepediente de Santiago del Estero. Luego, a las 22.00, en Mendoza, Rivadavia será local frente a Barrio Parque de Córdoba, en otro choque vital para las aspiraciones de los dos equipos.

También habrá acción por la Conferencia Sur y se jugarán dos compromisos: Lanús frente a Unión de Mar del Plata y Villa Mitre de Bahía Blanca recibe a Quilmes de Mar del Plata.

Embed - OSCAR VAQUERA - JUJUY BÁSQUET

