lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 08:04
Deportes.

Jujuy Básquet perdió en la última jugada ante Rivadavia de Mendoza

Jujuy Básquet cayó 73-72 frente a Rivadavia de Mendoza por la fecha 18 de LaLiga Argentina, en un cierre ajustado definido con un triple final.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet cayó ante Rivadavia de Mendoza.

Jujuy Básquet cayó ante Rivadavia de Mendoza.

Jujuy Básquet.
Deportes.

Jujuy Básquet ajustó a tiempo y venció a Fusión Riojana en un partidazo
jujuy basquet recibe este miercoles a fusion riojana: entradas y horario
Liga Argentina.

Jujuy Básquet recibe este miércoles a Fusión Riojana: entradas y horario

El conjunto visitante logró el triunfo con un lanzamiento desde el perímetro cuando el reloj marcó los segundos finales, en un cierre que mantuvo la tensión hasta la chicharra. Los parciales reflejaron la paridad del juego, aunque con un inicio favorable a la visita: 20-10, 19-21, 18-22 y 16-19.

La derrota dejó al elenco jujeño con sensaciones encontradas, tras una remontada sostenida durante el complemento que no alcanzó para sellar el resultado ante su gente.

Un arranque adverso para el local

El primer cuarto mostró a un Rivadavia más efectivo, con buen movimiento de balón y alta eficacia en la pintura y desde el perímetro. Jujuy Básquet buscó el triple con insistencia, pero la falta de precisión permitió que la visita se escape en el marcador y cierre el parcial 20-10.

En el segundo segmento el desarrollo cambió. El local ajustó las marcas, subió la intensidad defensiva y encontró mejores opciones en ataque. Tarnowyk tuvo un pasaje destacado en ofensiva y Grytsak se hizo fuerte cerca del aro, lo que permitió achicar la diferencia.

Pese a la reacción jujeña, el conjunto mendocino mantuvo su plan de juego y aprovechó las transiciones rápidas para sostener la ventaja. Con esas acciones, Rivadavia se fue al descanso largo arriba por 39 a 31.

Jujuy Básquet (2)

La reacción en el tercer cuarto

Tras el entretiempo, Jujuy Básquet mostró otra actitud. El equipo elevó el ritmo, defendió con mayor solidez y repartió mejor las responsabilidades ofensivas. Esa combinación permitió reducir la distancia hasta quedar a solo dos puntos cuando restaban cinco minutos.

En ese tramo, el local contó con oportunidades claras desde la línea de libres para pasar al frente, pero los lanzamientos no ingresaron. Esa situación resultó clave en el desarrollo del período.

Rivadavia respondió de la mano de Bernal, que aportó un doble y un triple en momentos decisivos. Con esas conversiones, la visita recuperó aire y cerró el tercer cuarto con ventaja de 57 a 53.

Un cierre vibrante

El último cuarto mantuvo la paridad. Jujuy Básquet arrancó con un parcial de 8-0 que obligó al técnico mendocino Sebastián Saborido a pedir tiempo muerto. Tras la pausa, el partido ganó en intensidad y el marcador se mantuvo cerrado.

A tres minutos del final, el local pasó al frente 61-57 y sostuvo la diferencia con esfuerzo defensivo. Sin embargo, Rivadavia encontró respuestas en los minutos decisivos. Pérez aportó puntos claves para acercar a la visita y dejar el cierre abierto.

Con 20 segundos en el reloj, Jujuy Básquet ganaba 72-70. Un libre estiró la diferencia, pero en la jugada siguiente apareció Hunt Ramírez, máximo anotador del partido con 19 puntos, que clavó un triple desde el perímetro y sentenció el 73-72 casi sobre la chicharra.

Jujuy Básquet vs Rivadavia de Mendoza

