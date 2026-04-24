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24 de abril de 2026 - 21:29
Deportes.

Hugo Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján

Tras la asamblea, Hugo Peñaloza seguirá siendo presidente del Club Luján. Lo acompañará como vice Luis Civardi.

HugoPeñaloza fue relecto como presidente del Club Luján

Hugo Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján

El Club Luján realizó la Asamblea General Ordinaria donde se renovó la comisión directiva para el período 2026–2028. La institución de San Salvador de Jujuy seguirá siendo conducida por Hugo Peñaloza como presidente y Luis Civardi como vice.

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Durante el encuentro realizado en las instalaciones de la entidad, se procedió a la lectura, consideración y aprobación de la memoria, el balance general y el inventario de bienes correspondiente a los años 2024 y 2025.

Luego la elección de autoridades donde se presentó una única lista que fue aprobada por los socios presentes. Se destacan la incorporación de jóvenes, pero también de experimentadas personalidades de la institución Granate.

Hugo Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján
Hugo Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján

Hugo Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján

"Un día muy feliz"

Peñaloza dijo que fue “un día muy feliz ya que se reafirma el trabajo que venimos haciendo como comisión directiva y ahora sumamos gente experimentada y jóvenes que tienen muchas ganas de crecer en la institución, pero, sobre todas las cosas, quieren que crezca el club”.

“Quiero que el club siga creciendo. Nos quedamos sin espacio por lo que tenemos que hacer el esfuerzo para conseguir un predio, hacer el estadio Granate, para que las chicas y los chicos se sigan desarrollando deportivamente”, anticipó Peñaloza.

Hugo Peñaloza y Luis Civardi
Hugo Peñaloza y Luis Civardi

Hugo Peñaloza y Luis Civardi

Luis Civardi subrayó que “es un agrado nuevamente trabajar a la par de Hugo (Peñaloza) y con la gente que se quiera acercar por el bien del club que ya tiene el reconocimiento de las personas por lo que debemos seguir apostando y trabajando en conjunto para darle las comodidades acordes a la gente que nos acompaña y que nos visita”.

La nueva comisión directiva del Club Luján

  • PRESIDENTE: Hugo Peñaloza
  • VICEPRESIDENTE: Luis Civardi
  • SECRETARIA GENERAL: Silvana Aramayo
  • PROSECRETARIA GENERAL: Marina Álvarez
  • TESORERA: Viviana Tolaba
  • PROTESORERO: Gabriel Quiroga
  • DELEGADO GENERAL: Humberto Zenteno
  • VOCALES: Miguel Serapio; Marcela Civardi; Patricia Moya; Víctor Sánchez
  • VOCALES SUPLENTES: Daniel Dávalos; Georgina Ángelo; Sebastián González
  • COMISIÓN DE CONTROL
  • REVISOR DE CUENTAS: Neli Anachuri; Miguel Méndez; Nora Gallardo
  • APODERADO: Claudia Ibarra

Hugo Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján
Hugo Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján

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