Hugo Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján
Tras la asamblea, Hugo Peñaloza seguirá siendo presidente del Club Luján. Lo acompañará como vice Luis Civardi.
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Hugo
Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján
El Club Luján realizó la Asamblea General Ordinaria donde se renovó la comisión directiva para el período 2026–2028. La institución de San Salvador de Jujuy seguirá siendo conducida por Hugo Peñaloza como presidente y Luis Civardi como vice.
Durante el encuentro realizado en las instalaciones de la entidad, se procedió a la lectura, consideración y aprobación de la memoria, el balance general y el inventario de bienes correspondiente a los años 2024 y 2025.
Luego la elección de autoridades donde se presentó una única lista que fue aprobada por los socios presentes. Se destacan la incorporación de jóvenes, pero también de experimentadas personalidades de la institución Granate.
Hugo Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján
Hugo Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján
"Un día muy feliz"
Peñaloza dijo que fue “un día muy feliz ya que se reafirma el trabajo que venimos haciendo como comisión directiva y ahora sumamos gente experimentada y jóvenes que tienen muchas ganas de crecer en la institución, pero, sobre todas las cosas, quieren que crezca el club”.
Luis Civardi subrayó que “es un agrado nuevamente trabajar a la par de Hugo (Peñaloza) y con la gente que se quiera acercar por el bien del club que ya tiene el reconocimiento de las personas por lo que debemos seguir apostando y trabajando en conjunto para darle las comodidades acordes a la gente que nos acompaña y que nos visita”.
La nueva comisión directiva del Club Luján
PRESIDENTE: Hugo Peñaloza
VICEPRESIDENTE: Luis Civardi
SECRETARIA GENERAL: Silvana Aramayo
PROSECRETARIA GENERAL: Marina Álvarez
TESORERA: Viviana Tolaba
PROTESORERO: Gabriel Quiroga
DELEGADO GENERAL: Humberto Zenteno
VOCALES: Miguel Serapio; Marcela Civardi; Patricia Moya; Víctor Sánchez
VOCALES SUPLENTES: Daniel Dávalos; Georgina Ángelo; Sebastián González
COMISIÓN DE CONTROL
REVISOR DE CUENTAS: Neli Anachuri; Miguel Méndez; Nora Gallardo
APODERADO: Claudia Ibarra
Hugo Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján
Hugo Peñaloza fue relecto como presidente del Club Luján