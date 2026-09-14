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14 de septiembre de 2026 - 17:12
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Oficial: Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo DT de Ecuador

Con su llegada a Ecuador, Marcelo Gallardo tendrá por primera vez la posibilidad de dirigir a una selección nacional. La particular manera que lo presentó la Federación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Oficial: Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo DT de Ecuador. 

Será la primera vez que Marcelo Gallardo dirija a una selección nacional, en un nuevo desafío para su carrera como entrenador. Ecuador acompañó el anuncio con una frase reconocida del Muñeco: “Que la gente crea, porque tiene con qué creer”.

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Oficial: Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo DT de Ecuador

Marcelo Gallardo se convirtió en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián Beccacece, quien estuvo al frente de La Tri en el último Mundial. Tras su salida de River, el Muñeco afrontará su primera experiencia al frente de un conjunto nacional, con la Copa del Mundo 2030 como gran objetivo.

“Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido, Marcelo”, fue el mensaje de la FEF para anunciar la llegada de Gallardo, acompañado por un video de su presidente, Francisco Egas.

El presidente de la FEF elogió la trayectoria del exDT de River y resaltó una de sus principales características: “Hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol, con la obsesión por competir, mejorar y no conformarse”.

El presidente de la FEF destacó el potencial de Ecuador y justificó la llegada del Muñeco: “Tenemos una generación que compite al máximo nivel, con talento, estructura y ambición. Creemos que esta selección está preparada para dar el salto. Por eso fuimos a buscar a Marcelo Gallardo”.

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Gallardo aceptó el desafío atraído por el talento de la selección ecuatoriana, con figuras como William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Kendry Páez. El DT planea residir en Argentina y viajar a Ecuador para los compromisos del equipo.

Con su llegada, Gallardo será el séptimo argentino al frente de la selección de Ecuador y el quinto en los últimos poco más de 10 años. En ese período, dirigieron Quinteros, Célico, Alfaro y Beccacece.

La gira de Ecuador en la fecha FIFA

Gallardo tendrá su estreno con Ecuador en la próxima Fecha FIFA, que se desarrollará entre fines de septiembre y principios de octubre.

Ecuador debutará ante Corea del Sur el 24 de septiembre, en Suwon. Después, el 1° de octubre enfrentará a Japón como visitante y la gira finalizará cuatro días más tarde frente a Panamá o Nueva Zelanda.

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