Juegos suramericanos: cuales son las actividades de hoy y como está el medallero

La agenda del día 2 de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026:
Sede Rosario
Esports (Patio de la Madera)
09:00 | Valorant (Masculino - Fase de grupos): Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva.
14:00 | EA SPORTS FC™ (Masculino - Cuartos de final): Lautaro Zuviría.
14:00 | Assetto Corsa GT (Final - 3 rondas): Paola Chiaraviglio y Nectar Bruno Coleff.
15:00 | EA SPORTS FC™ (Femenino - Semifinal): Daniela Belén Arias.
16:00 | EA SPORTS FC™ (Masculino - Semifinal): Lautaro Zuviría.
17:00 | Finales de EA SPORTS FC™ y premiación.
Patinaje Velocidad (Estadio Invencible Rosario)
09:00 | 200 metros contra meta (Masculino - Final): Tobías González.
09:30 | 200 metros contra meta (Femenino - Final): Micaela Siri y Fernanda Illanes Cabrera.
16:00 | 1.000 metros (Femenino - Semifinal): Naiara Sagasti y Micaela Siri.
16:20 | 1.000 metros (Masculino - Semifinal): Ken Kuwada y Tobías González.
17:00 | Finales de 1.000 metros (Femenino y Masculino).
Esgrima (Estadio Salvador Bonilla - Club Provincial)
10:00 | Espada individual (Femenino - Preliminares): Isabel Di Tella y Josefina Méndez Bello.
12:30 | Florete individual (Masculino - Preliminares): Augusto Servello y Andrea Nigosanti.
18:00 | Finales.
Natación (Centro Acuático)
Desde las 10:00 (Clasificatorias):
100 m Espalda (Femenino): Laila Chain y Cecilia Dieleke.
100 m Espalda (Masculino): José Materano.
200 m Pecho (Femenino): Martina Barbeito y Macarena Ceballos.
200 m Libre (Femenino): Catalina Dos Santos.
200 m Libre (Masculino): Matías Chaillou y Máximo Aguilar.
50 m Mariposa (Femenino): Lara Fernández.
50 m Mariposa (Masculino): Ulises Cazau y Santiago Grassi.
Desde las 18:00 (Finales):
400 m Combinado (Femenino - Final): Laila Chain.
Relevo 4 x 100 m Combinado (Femenino - Final).
Relevo 4 x 100 m Combinado (Masculino - Final).
Patinaje Artístico (Estadio Invencible Rosario)
10:00 | Libre (Femenino - Programa corto): Micaela Belén Lopetegui y Valentina Longo Fernández.
12:00 | Libre (Masculino - Programa corto): Juan Segundo Rodríguez y Franco Mastroianni Vito.
15:00 | Danza (Femenino - Style dance): Delfina Veljanovich y Camila Tello.
17:00 | Danza (Masculino - Style dance): Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau Buchele.
Pentatlón (Estadio Municipal Jorge Newbery)
10:00 | Esgrima (Femenino - Fase de siembra): Martina Armanazqui Tur, Nerea Luna y Catalina Serio.
14:00 | Esgrima (Masculino - Fase de siembra): Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta.
Voleibol Playa (Rural Picadero)
11:00 | Femenino / Masculino (Primera fase): Abdala / Ghigliazza vs. Paraguay.
13:00 | Femenino / Masculino (Primera fase): Amieva / Bueno vs. Brasil.
15:00 | Femenino / Masculino (Primera fase): Churín / Enríquez vs. Venezuela.
17:00 | Femenino / Masculino (Primera fase): Capogrosso / Capogrosso vs. Bolivia.
Ecuestre (Jockey Club)
12:15 | Adiestramiento (Ronda 2): Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis.
Levantamiento de Pesas (Gimnasio 5 - Provincial)
12:00 | 60 kg (Masculino - Final): Ramiro Palumbo.
16:00 | 65 kg (Masculino - Final): Domingo Meza.
18:00 | 53 kg (Femenino - Final): María Sol Moya.
Gimnasia Artística (Invencible Arena)
15:30 | Individual (Femenino - SUBD 2): Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Rocío Saucedo, Delfina Estoco y Fila Dalinger.
17:00 | Final All Around y Equipo
Sede Santa Fe
Bochas (Estación Belgrano)
09:30 | Punta Raffa Volo mixto (Grupo B): Renzo Agustín Farías y Milagros Victoria Pereyra vs. Paraguay.
11:00 | Volo individual femenino (Grupo B): Romina Soledad Bolatti vs. Paraguay.
15:30 | Petanca mixto (Primera clasificación): Candela Molina y Gabriel Alejandro Crespi vs. Perú.
17:00 | Punta Raffa Volo mixto (Grupo B): Renzo Agustín Farías y Milagros Victoria Pereyra vs. Perú.
19:00 | Volo individual masculino (Primera clasificación): Lucas Hecker.
Hockey sobre Césped (Parque del Sur - Estadio ASH)
10:00 | Femenino (Todos contra todos): Argentina vs. Paraguay.
15:00 | Masculino (Todos contra todos): Argentina vs. Perú.
Sede Rafaela
Ciclismo - MTB (Autódromo)
09:30 | Individual (Femenino - Final): Agustina Apaza y Lucía Miralles.
11:30 | Individual (Masculino - Final): Agustín Durán y Joel Contreras.
Ciclismo - BMX Freestyle (BMX Park)
12:55 | Individual (Masculino - Clasificación): Manuel Turone.
Boxeo (Invencible Rafaela)
15:00 (Cuartos de final):
54 kg Femenino: Melanie Martínez vs. Tatiana Chagas (Brasil).
54 kg Femenino: Lucía Muello vs. Youly León (Venezuela).
90 kg Masculino: Pedro Arjona vs. Alfonso Parra (Venezuela).
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