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14 de septiembre de 2026 - 08:57
Deportes.

Juegos suramericanos: cuales son las actividades de hoy y como está el medallero

La acción continúa en Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde se suman nuevas disciplinas al programa de la gran cita multideportiva de la región.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 2.

La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 2.

Tras una jornada inaugural que terminó con seis estatuillas para la delegación argentina, entre ellas dos medallas de oro obtenidas por Macarena Ceballos, vencedora en los 100 metros pecho de natación, y Pascual Di Tella, campeón en sable masculino de esgrima, los Juegos suramericanos continuará este lunes 14 de septiembre.

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Este día contará con una nueva participación de los representantes nacionales. La agenda argentina se desarrollará en las tres ciudades que albergan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La programación de este lunes tendrá nuevamente presencia de esgrima, natación y voleibol de playa, aunque el calendario también incorporará varias disciplinas que harán su primera aparición en estos Juegos Suramericanos.

Entre los estrenos más esperados estará el hockey sobre césped, con la presentación inicial de Las Leonas y Los Leones. A su vez, la gimnasia artística femenina comenzará su participación con la modalidad All Around, mientras que Rafaela será escenario de la competencia de ciclismo en BMX Freestyle. En esa misma sede se llevarán adelante además distintas peleas de boxeo, donde la delegación argentina tendrá la posibilidad de sumar nuevas preseas.

La agenda del día 2 de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026:

Sede Rosario

Esports (Patio de la Madera)

09:00 | Valorant (Masculino - Fase de grupos): Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva.

14:00 | EA SPORTS FC™ (Masculino - Cuartos de final): Lautaro Zuviría.

14:00 | Assetto Corsa GT (Final - 3 rondas): Paola Chiaraviglio y Nectar Bruno Coleff.

15:00 | EA SPORTS FC™ (Femenino - Semifinal): Daniela Belén Arias.

16:00 | EA SPORTS FC™ (Masculino - Semifinal): Lautaro Zuviría.

17:00 | Finales de EA SPORTS FC™ y premiación.

Patinaje Velocidad (Estadio Invencible Rosario)

09:00 | 200 metros contra meta (Masculino - Final): Tobías González.

09:30 | 200 metros contra meta (Femenino - Final): Micaela Siri y Fernanda Illanes Cabrera.

16:00 | 1.000 metros (Femenino - Semifinal): Naiara Sagasti y Micaela Siri.

16:20 | 1.000 metros (Masculino - Semifinal): Ken Kuwada y Tobías González.

17:00 | Finales de 1.000 metros (Femenino y Masculino).

Esgrima (Estadio Salvador Bonilla - Club Provincial)

10:00 | Espada individual (Femenino - Preliminares): Isabel Di Tella y Josefina Méndez Bello.

12:30 | Florete individual (Masculino - Preliminares): Augusto Servello y Andrea Nigosanti.

18:00 | Finales.

Natación (Centro Acuático)

Desde las 10:00 (Clasificatorias):

100 m Espalda (Femenino): Laila Chain y Cecilia Dieleke.

100 m Espalda (Masculino): José Materano.

200 m Pecho (Femenino): Martina Barbeito y Macarena Ceballos.

200 m Libre (Femenino): Catalina Dos Santos.

200 m Libre (Masculino): Matías Chaillou y Máximo Aguilar.

50 m Mariposa (Femenino): Lara Fernández.

50 m Mariposa (Masculino): Ulises Cazau y Santiago Grassi.

Desde las 18:00 (Finales):

400 m Combinado (Femenino - Final): Laila Chain.

Relevo 4 x 100 m Combinado (Femenino - Final).

Relevo 4 x 100 m Combinado (Masculino - Final).

Patinaje Artístico (Estadio Invencible Rosario)

10:00 | Libre (Femenino - Programa corto): Micaela Belén Lopetegui y Valentina Longo Fernández.

12:00 | Libre (Masculino - Programa corto): Juan Segundo Rodríguez y Franco Mastroianni Vito.

15:00 | Danza (Femenino - Style dance): Delfina Veljanovich y Camila Tello.

17:00 | Danza (Masculino - Style dance): Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau Buchele.

Pentatlón (Estadio Municipal Jorge Newbery)

10:00 | Esgrima (Femenino - Fase de siembra): Martina Armanazqui Tur, Nerea Luna y Catalina Serio.

14:00 | Esgrima (Masculino - Fase de siembra): Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta.

Voleibol Playa (Rural Picadero)

11:00 | Femenino / Masculino (Primera fase): Abdala / Ghigliazza vs. Paraguay.

13:00 | Femenino / Masculino (Primera fase): Amieva / Bueno vs. Brasil.

15:00 | Femenino / Masculino (Primera fase): Churín / Enríquez vs. Venezuela.

17:00 | Femenino / Masculino (Primera fase): Capogrosso / Capogrosso vs. Bolivia.

Ecuestre (Jockey Club)

12:15 | Adiestramiento (Ronda 2): Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis.

Levantamiento de Pesas (Gimnasio 5 - Provincial)

12:00 | 60 kg (Masculino - Final): Ramiro Palumbo.

16:00 | 65 kg (Masculino - Final): Domingo Meza.

18:00 | 53 kg (Femenino - Final): María Sol Moya.

Gimnasia Artística (Invencible Arena)

15:30 | Individual (Femenino - SUBD 2): Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Rocío Saucedo, Delfina Estoco y Fila Dalinger.

17:00 | Final All Around y Equipo

Sede Santa Fe

Bochas (Estación Belgrano)

09:30 | Punta Raffa Volo mixto (Grupo B): Renzo Agustín Farías y Milagros Victoria Pereyra vs. Paraguay.

11:00 | Volo individual femenino (Grupo B): Romina Soledad Bolatti vs. Paraguay.

15:30 | Petanca mixto (Primera clasificación): Candela Molina y Gabriel Alejandro Crespi vs. Perú.

17:00 | Punta Raffa Volo mixto (Grupo B): Renzo Agustín Farías y Milagros Victoria Pereyra vs. Perú.

19:00 | Volo individual masculino (Primera clasificación): Lucas Hecker.

Hockey sobre Césped (Parque del Sur - Estadio ASH)

10:00 | Femenino (Todos contra todos): Argentina vs. Paraguay.

15:00 | Masculino (Todos contra todos): Argentina vs. Perú.

Sede Rafaela

Ciclismo - MTB (Autódromo)

09:30 | Individual (Femenino - Final): Agustina Apaza y Lucía Miralles.

11:30 | Individual (Masculino - Final): Agustín Durán y Joel Contreras.

Ciclismo - BMX Freestyle (BMX Park)

12:55 | Individual (Masculino - Clasificación): Manuel Turone.

Boxeo (Invencible Rafaela)

15:00 (Cuartos de final):

54 kg Femenino: Melanie Martínez vs. Tatiana Chagas (Brasil).

54 kg Femenino: Lucía Muello vs. Youly León (Venezuela).

90 kg Masculino: Pedro Arjona vs. Alfonso Parra (Venezuela).

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