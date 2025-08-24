La delegación argentina culminó su participación en los II Juegos Panamericanos Juniors de Asunción 2025 con una actuación memorable: 27 oros, 38 platas y 30 bronces , que la ubicaron en el quinto puesto del medallero general .

El acto de clausura , celebrado en el Comité Olímpico Paraguayo, selló una edición histórica para el deporte juvenil. Allí, los palistas Vicente Vergauven y Paulina Barreiro portaron la bandera nacional en representación de los 338 atletas argentinos que compitieron en 28 disciplinas deportivas .

Entre los nombres destacados aparecen Agostina Hein y Paulina Barreiro , quienes sumaron tres medallas doradas cada una. El canotaje fue la disciplina más laureada, con siete títulos, reafirmando el potencial argentino en deportes náuticos.

La natación también tuvo un capítulo especial con Agostina Hein , quien no solo brilló en Asunción sino que además cerró un Mundial Juvenil inolvidable , disputando dos finales en apenas media hora . Su resistencia y talento la consolidan como una de las grandes promesas de la disciplina en el país.

El desempeño de Hein, sumado al de toda la delegación, confirma que Argentina cuenta con una generación joven preparada para competir en la élite internacional. La experiencia en estos torneos continentales y mundiales es un paso decisivo hacia el alto rendimiento.

En comparación con Cali Valle 2021, donde se habían logrado 73 preseas, el crecimiento fue notable. Además, un 33% de los deportistas provino de los Juegos Evita, lo que demuestra el impacto de las políticas de desarrollo deportivo en el país.

La proyección es alentadora: muchos de estos jóvenes menores de 23 años ya piensan en los Juegos Suramericanos Rosario 2026 y los Panamericanos Lima 2027, donde Argentina consiguió más de 30 plazas directas gracias a su rendimiento en Asunción.

Juegos Panamericanos Juniors 2025 Argentina brilló en Asunción con 95 medallas (2)

La edición 2025 reunió a más de 4000 atletas de 41 países en 42 disciplinas, y otorgó 216 clasificaciones directas para Lima 2027. Con este marco, la actuación argentina no solo fue un éxito inmediato, sino también un impulso clave para el futuro del deporte nacional.