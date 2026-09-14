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14 de septiembre de 2026 - 10:25
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla después de la victoria

Gimnasia de Jujuy le ganó a Atlético Rafaela y sigue prendido en la pelea por la cima de la Zona B de la Primera Nacional.

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Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones

Con el triunfo ante Atlético Rafaela, el Lobo llegó a 52 puntos y se ubicó en el segundo lugar. Si bien tiene las mismas unidades que Tristán Suárez, el Lechero se mantiene en la primera posición por diferencia de gol.

Los primeros ocho de la tabla de posiciones

  1. Tristán Suárez: 52 puntos
  2. Gimnasia de Jujuy: 52 puntos
  3. Temperley: 50 puntos
  4. Atlanta: 48 puntos
  5. Gimnasia y Tiro: 45 puntos
  6. Midland: 44 puntos
  7. San Martín de San Juan: 41 puntos
  8. Deportivo Maipú: 40 puntos

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Maipú

Por la Fecha 30, Gimnasia de Jujuy visitará a Deportivo Maipú el domingo 20 de septiembre desde las 15:30 horas, en el Estadio Omar Higinio Sperdutti.

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