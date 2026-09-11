viernes 11 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de septiembre de 2026 - 17:53
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Atlético Rafaela: horario, árbitro y entradas

En un partido clave, Gimnasia de Jujuy quiere seguir ganando y este domingo recibe a Atlético Rafaela por una nueva fecha de la Primera Nacional.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasiade Jujuy recibe a Atlético Rafaela

Gimnasia de Jujuy recibe a Atlético Rafaela

Gimnasia de Jujuy recibe este fin de semana a Atlético Rafaela por la fecha 29 de la Primera Nacional. El encuentro se jugará el domingo 13 de septiembre, desde las 16 horas, en el Estadio 23 de Agosto.

Lee además
gimnasia de jujuy gano y sigue en pelea: como quedo en la tabla de la zona b
Deportes.

Gimnasia de Jujuy ganó y sigue en pelea: cómo quedó en la tabla de la Zona B
Murió “Trampolín” Fernández, histórico futbolista deGimnasia de Jujuy
Deportes.

Murió "Trampolín" Fernández, histórico futbolista de Gimnasia de Jujuy

Lucas Cavallero será el árbitro del partido entre el Lobo y la Crema. La terna arbitral se completará con Mariano Viale como primer asistente, Matías González como segundo asistente y Emanuel Ejarque como cuarto árbitro.

Atlético Rafaela, por su parte, se encuentra noveno con 39 puntos y en el último partido perdió ante Agropecuario. El conjunto dirigido por Fernando “Teté” Quiroz registra en las últimas fechas dos victorias, dos empates y una derrota.

Venta de entradas

Ya están a la venta las entradas digitales para el partido clave del domingo. Para adquirirlas, hay que ingresar al siguiente link. Desde la dirigencia de la institución del barrio Luján, destacaron que las entradas también estarán a la venta en el estadio, el mismo día domingo, a partir de las 14 horas.

Gimnasia de Jujuy es pura confianza

Delfor Minervino dijo que el equipo debe “sostener la paciencia en el manejo de la pelota, desgastar la estructura del oponente y aprovechar los espacios o grietas que indefectiblemente aparecen en la defensa rival a medida que transcurren los minutos de juego”.

Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy

Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy

“En un torneo tan exigente y parejo, no hay margen para la relajación”, marcó y agregó que cada fin de semana “representa una prueba exigente en la que ningún punto se puede dar por sentado”, al tiempo que ponderó las cualidades del equipo santafecino y las precauciones que deberán tomar.

Minervino destacó “la unión del grupo de trabajo” y envió un mensaje de gratitud a la hinchada de Gimnasia, cuyo aliento permanente “resulta una pieza clave en esta etapa del torneo”. “Con la moral alta y el respaldo de la gente, saldremos a la cancha con la determinación intacta para dejar los tres puntos en casa y seguir en la lucha por los puestos de privilegio”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy ganó y sigue en pelea: cómo quedó en la tabla de la Zona B

Murió "Trampolín" Fernández, histórico futbolista de Gimnasia de Jujuy

Lucas Cavallero dirigirá Gimnasia vs Rafaela: el historial del árbitro con el Lobo

Un jujeño deja la Liga Profesional y será rival de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy no afloja: ganó ante Almagro y sigue prendido arriba

Lo que se lee ahora
Purmamarca: Fundación River inauguró la iluminación de la cancha del Club Santa Rosa
Jujuy.

Purmamarca: Fundación River inauguró la iluminación de la cancha del Club Santa Rosa

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Lluvias y frío
Jujuy.

Fin de semana con frío extremo en Jujuy: anticipan lluvias y bajas temperaturas

Maximiliano Oscar Martínez
Jujuy.

Buscan a Maximiliano Martínez en La Quiaca: Activaron una alerta amarilla ante Interpol

Se esperan dos días de viento zonda en Jujuy.
Jujuy.

Alerta por viento zonda en Jujuy para jueves y viernes: las zonas afectadas

En 2026 hubieron 345 asistencias por intento de suicidio en Jujuy. video
Salud.

Jujuy registró 345 casos de intento de suicidio en 2026 según el SAME

Encontraron una carta inédita de 1833 donde se relata la usurpación inglesa de las Islas Malvinas
País.

Encontraron una carta inédita de 1833 donde se relata la usurpación inglesa de las Islas Malvinas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel