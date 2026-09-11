Gimnasia de Jujuy recibe a Atlético Rafaela: horario, árbitro y entradas

Gimnasia de Jujuy recibe este fin de semana a Atlético Rafaela por la fecha 29 de la Primera Nacional . El encuentro se jugará el domingo 13 de septiembre, desde las 16 horas, en el Estadio 23 de Agosto .

Lucas Cavallero será el árbitro del partido entre el Lobo y la Crema . La terna arbitral se completará con Mariano Viale como primer asistente, Matías González como segundo asistente y Emanuel Ejarque como cuarto árbitro.

El equipo de Hernán Pellerano viene de una importante victoria ante Almagro , resultado que lo dejó en la tercera posición de la Zona B. En los últimos cinco encuentros, el Lobo cosechó dos victorias, dos empates y una derrota.

Atlético Rafaela, por su parte, se encuentra noveno con 39 puntos y en el último partido perdió ante Agropecuario. El conjunto dirigido por Fernando “Teté” Quiroz registra en las últimas fechas dos victorias, dos empates y una derrota.

Venta de entradas

Ya están a la venta las entradas digitales para el partido clave del domingo. Para adquirirlas, hay que ingresar al siguiente link. Desde la dirigencia de la institución del barrio Luján, destacaron que las entradas también estarán a la venta en el estadio, el mismo día domingo, a partir de las 14 horas.

Gimnasia de Jujuy es pura confianza

Delfor Minervino dijo que el equipo debe “sostener la paciencia en el manejo de la pelota, desgastar la estructura del oponente y aprovechar los espacios o grietas que indefectiblemente aparecen en la defensa rival a medida que transcurren los minutos de juego”.

Delfor Minervino en Gimnasia de Jujuy

“En un torneo tan exigente y parejo, no hay margen para la relajación”, marcó y agregó que cada fin de semana “representa una prueba exigente en la que ningún punto se puede dar por sentado”, al tiempo que ponderó las cualidades del equipo santafecino y las precauciones que deberán tomar.

Minervino destacó “la unión del grupo de trabajo” y envió un mensaje de gratitud a la hinchada de Gimnasia, cuyo aliento permanente “resulta una pieza clave en esta etapa del torneo”. “Con la moral alta y el respaldo de la gente, saldremos a la cancha con la determinación intacta para dejar los tres puntos en casa y seguir en la lucha por los puestos de privilegio”, concluyó.