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11 de septiembre de 2026 - 12:40
Jujuy.

Purmamarca: Fundación River inauguró la iluminación de la cancha del Club Santa Rosa

La Fundación River Plate inauguró la iluminación del Club Santa Rosa de Purmamarca, una obra esperada por la comunidad y el club

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Purmamarca: Fundación River inauguró la iluminación de la cancha del Club Santa Rosa

Purmamarca: Fundación River inauguró la iluminación de la cancha del Club Santa Rosa

La Fundación River Plate inauguró este jueves la iluminación de la cancha del Club Atlético Santa Rosa de Purmamarca, en una jornada que incluyó una capacitación para entrenadores y dirigentes de Jujuy y dos partidos en el nuevo espacio deportivo.

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“FORTALECER LOS CLUBES DE BARRIO ES FORTALECER A LAS COMUNIDADES” “FORTALECER LOS CLUBES DE BARRIO ES FORTALECER A LAS COMUNIDADES”

En diálogo con TodoJujuy, Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate, contó que estuvieron en el único club de Purmamarca y destacó la historia que tiene la cancha, que se hizo conocida como “la cancha más linda del mundo”.

Antes del acto de inauguración, la fundación realizó una capacitación destinada a entrenadores y dirigentes de distintos puntos de Jujuy. Llorente explicó que ya habían visitado anteriormente la provincia y que, a partir de ese vínculo, surgió la posibilidad de colaborar con el Club Atlético Santa Rosa.

Según relató, las tratativas comenzaron el año pasado y la ejecución de la obra fue rápida: los trabajos de iluminación duraron solamente una semana.

La inauguración tuvo además un momento especial para la institución, ya que el Club Atlético Santa Rosa cumplió 102 años. Después del encendido de las luces se disputaron dos partidos: uno protagonizado por chicos y otro por veteranos.

Llorente contó que los chicos no podían creer el cambio que significaba contar con iluminación en la cancha y que, pese al horario, no querían irse del lugar.

El valor de los clubes de barrio

Desde Fundación River Plate recorren clubes de distintas partes del país, desde Ushuaia hasta Jujuy, con el objetivo de acompañar el desarrollo de las instituciones deportivas.

“Fortalecer los clubes de barrio es fortalecer a las comunidades”, sostuvo Llorente, al remarcar el impacto que tienen estos espacios en la formación de niñas, niños y jóvenes.

En ese sentido, señaló que los clubes permiten trabajar aspectos que van desde la autoestima hasta la frustración y que generan un fuerte sentimiento de comunidad.

Para el presidente de Fundación River, en los clubes de barrio “está el germen del deporte argentino”, ya que gran parte de los jugadores comienzan su recorrido deportivo en instituciones de estas características.

“Nosotros disfrutamos de esa formación de barrio y después la perfeccionamos” “Nosotros disfrutamos de esa formación de barrio y después la perfeccionamos”

Explicó al referirse al camino que realizan muchos deportistas desde sus primeros pasos hasta el alto rendimiento.

Con la inauguración de Purmamarca, Fundación River Plate ya concretó cinco obras de iluminación en clubes de distintas provincias argentinas.

Más de una década de trabajo en Jujuy

Llorente también destacó que el vínculo entre Fundación River Plate y Jujuy tiene más de diez años de historia y adelantó que continuarán trabajando en la provincia.

En 2015, la fundación colaboró en la construcción de un polideportivo en Ledesma. Al año siguiente, ese espacio fue escenario del partido de despedida de Ariel “Burrito” Ortega.

A partir de 2020, la institución también acompañó proyectos para obras en clubes de Cusi Cusi y El Carmen, mientras que en 2024 colaboró con la realización de una Escuela de Formadores destinada a referentes y entrenadores de clubes de barrio.

“Ciertamente vamos a seguir estando presentes en la provincia” “Ciertamente vamos a seguir estando presentes en la provincia”

Afirmó Llorente al ser consultado sobre nuevos proyectos en Jujuy.

El encendido de las luces y la posible visita de exjugadores

Uno de los momentos más esperados fue el encendido de las nuevas luces. Llorente contó que se trataba de un proyecto muy deseado por el club y que la emoción fue especialmente fuerte entre los chicos.

La posibilidad de que jugadores o exjugadores de River visiten la cancha de Purmamarca también quedó abierta. Según explicó Llorente, el plantel profesional tiene un calendario ajustado, aunque algunos exfutbolistas ya manifestaron su interés en conocer el lugar.

Entre ellos mencionó a Guillermo Pereyra y Ariel “Burrito” Ortega, quienes, después de conocer la publicación sobre la obra, expresaron sus ganas de ir a jugar a la cancha del Club Atlético Santa Rosa.

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