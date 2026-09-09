Coudet recibió una propuesta para volver a 12 días de dejar River

Desde Brasil trascendió que Eduardo Coudet podría regresar rápidamente al fútbol, ya que el Internacional de Porto Alegre le habría acercado una propuesta para volver a dirigir al conjunto brasileño, apenas 12 días después de su salida de River Plate .

El entrenador argentino tiene un vínculo previo con la institución gaúcha , donde ya estuvo al frente del plantel en dos etapas diferentes .

De acuerdo con lo informado por ESPN Brasil, Alessandro Barcellos , titular del club, tomó contacto personalmente con Coudet para consultar si estaba dispuesto a asumir el cargo. Sin embargo, el entrenador decidió no aceptar el ofrecimiento .

El presente del Internacional es preocupante desde lo deportivo. El conjunto de Porto Alegre se encuentra 18° en el Brasileirao , con 25 unidades en 26 jornadas , una campaña que actualmente lo ubica en zona de descenso directo .

El mal momento de Internacional de Porto alegre

El mal momento del Internacional también quedó reflejado en su eliminación de la Copa de Brasil, donde cayó en los cuartos de final frente a Gremio, uno de sus principales rivales. En el torneo local, el Colorado atraviesa además una extensa sequía: lleva 10 encuentros sin ganar, con seis derrotas durante esa racha.

Aunque Coudet valoró el interés recibido, finalmente decidió no aceptar la propuesta en los términos que le fueron planteados. El argentino no contempla asumir un proyecto cuya duración quede limitada a los 12 partidos restantes del Brasileirao. Esta condición terminó siendo clave para que el contacto entre ambas partes no prosperara.

Por el momento, el Internacional continuará bajo la conducción de Paulo Pezzolano. El técnico uruguayo, que actualmente está al frente del equipo, tiene asegurada su presencia al menos hasta el próximo encuentro, que será el sábado 12 de septiembre frente a Chapecoense, en el Arena Condá.

Su permanencia había quedado condicionada por la delicada situación del club en la pelea por evitar el descenso, aunque el rechazo de Coudet terminó dándole algo más de respaldo para continuar, al menos por ahora.

El vínuclo de Chacho Coudet con el Internacional de Porto Alegre

La relación de Eduardo Coudet con el Internacional tiene varios antecedentes. El técnico argentino, de 51 años, ya dirigió al conjunto de Porto Alegre en dos períodos: primero durante 2020 y luego entre 2023 y 2024. Por ese recorrido previo en la institución, su nombre apareció rápidamente entre las opciones consideradas por la dirigencia cuando comenzó a buscar una salida a la crisis deportiva que atraviesa el equipo.

El paso más reciente de Coudet por el fútbol argentino llegó a su fin luego de la derrota en la definición por penales ante Independiente Santa Fe, disputada en el estadio Monumental por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La eliminación terminó precipitando su salida de River, club al que había arribado rodeado de grandes expectativas tras tomar el lugar de Marcelo Gallardo. Sin embargo, al igual que había ocurrido con el Muñeco durante su segunda etapa como conductor del Millonario, el Chacho tampoco consiguió alcanzar los resultados que se esperaban de su gestión.

Tras la salida de Coudet, Leonardo Ponzio asumió temporalmente la conducción de River Plate. El exfutbolista y actual dirigente tuvo un comienzo positivo al frente del equipo, ya que consiguió dos victorias seguidas en sus primeras presentaciones: ante Banfield y Independiente Rivadavia de Mendoza.

Mientras tanto, el Internacional afrontará la recta final de su lucha por evitar el descenso con Pezzolano como entrenador. El conjunto de Porto Alegre está a tres puntos del Mirassol, que actualmente marca el límite de los equipos que logran mantenerse fuera de la zona roja, cuando todavía quedan 12 jornadas para finalizar el Brasileirao.

Chacho Coudet

De todos modos, la dirigencia mantiene abierta la posibilidad de analizar otros nombres si el equipo no consigue revertir su situación, aunque el regreso de Coudet ya fue descartado.