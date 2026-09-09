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9 de septiembre de 2026 - 07:22
Deportes.

Boca Juniors venció 1-0 al San Pablo en el primer cruce de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize consiguió una victoria gracias al gol de Miguel Merentiel. El próximo martes se definirá la serie en el Morumbí en Brasil.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El único gol del encuentro lo marcó Miguel Merentiel a los 51 minutos con una acción individual. El encuentro tuvo a Álvaro Montero como una de las figuras, ya que el arquero del Xeneize tuvo dos excepcionales atajadas para impedir los tantos de Luciano y Domingos Duarte, una en cada tiempo.

Justamente, Duarte estuvo muy cerca de irse expulsado en el Tricolor porque el árbitro chileno Piero Maza le mostró la tarjeta roja por una falta sobre Leandro Paredes, pero cambió su decisión a instancias del VAR. Más allá de esto, el conjunto de Dorival Júnior sumó un dolor de cabeza con vistas a la vuelta porque Jonathan Calleri llegó a la tercera amarilla en la Sudamericana y quedará suspendido para el cruce de la siguiente semana.

El equipo argentino volverá a jugar este viernes desde las 21:30 contra Central Córdoba de Santiago del Estero como local por la novena fecha del Torneo Clausura, mientras que San Pablo se medirá el sábado a partir de las 18:30 al Palmeiras en condición de visitante por la jornada 27 del Brasileirao.

El vencedor de esta llave se cruzará en semifinales con Independiente Santa Fe o Vasco da Gama, que igualaron sin goles en el primer duelo de la serie disputado en Colombia.

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