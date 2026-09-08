Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro, el último lo había ganado en el 2023

Lionel Messi , que fue figura de la Copa del Mundo con la selección argentina y anotó ocho goles en el camino del equipo de Lionel Scaloni a la final del torneo ante España, es el máximo ganador del Balón de Oro en la historia tras conquistar el premio en ocho ocasiones a lo largo de 16 nominaciones .

La trayectoria del capitán en el premio individual más prestigioso del fútbol abarca casi dos décadas de presencia constante entre las principales figuras del deporte mundial.

El delantero argentino recibió su primera candidatura en 2006, cuando tenía 19 años y jugaba en el Barcelona. Desde aquel primer reconocimiento, Messi sostuvo un registro regular que incluyó ocho trofeos y catorce podios.

La cosecha de Lionel Messi comenzó en 2009, año en el que obtuvo el reconocimiento con una amplia diferencia de votos respecto a sus competidores tras la obtención del triplete de títulos con el Barcelona.

Posteriormente ganó en las ediciones del 2010, 2011 y 2012, convirtiéndose en el primer futbolista en lograr cuatro galardones consecutivos.

Luego esa racha se vio interrumpida un par de años y en el 2015, tras ganar nuevamente la Liga de Campeones con el Barcelona, ganó el quinto Balón de Oro.

El sexto galardón, y último con el Barcelona, llegó en 2019. Con este premio rompió el empate con Cristiano Ronaldo y se convirtió en el jugador con más Balones de Oro de la historia

Messi venía de ganar la Liga de España, la Bota de Oro (36 goles) y el premio FIFA The Best.

Paris y la Selección Argentina

En 2021, el rosarino obtuvo el trofeo al representar al París Saint-Germain tras la obtención de la Copa América con el combinado argentino. Se convirtió en ese momento en el primer y único futbolista en alcanzar siete veces esta distinción hasta ese momento.

En 2023, el título en la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022 con la Selección Argentina derivó en su octava consagración, recibida cuando ya pertenecía a la plantilla del Inter Miami de Estados Unidos.

Con el octavo Balón de Oro, Lionel Messi agigantó su leyenda en el fútbol mundial.

16 nominaciones

A lo largo de sus 16 apariciones en la lista de candidatos, Messi finalizó en la segunda posición en cinco oportunidades (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) y en el tercer lugar en una ocasión (2007).

En la puja histórica por el galardón, el portugués Cristiano Ronaldo ocupa el segundo lugar con cinco distinciones y 18 nominaciones.

Es importante recordar que para elegir a los ganadores del Balón de Oro, France Football convoca a un jurado compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA.

El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.