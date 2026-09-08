Balón de Oro 2026: Dibu Martínez, entre los candidatos al premio Lev Yashin

En la presentación de los futbolistas que competirán por el Balón de Oro 2026 , el Dibu Martínez quedó entre los 10 aspirantes al Trofeo Lev Yashin , distinción que premia al mejor arquero de la temporada . La lista se completa con otros guardametas que han tenido una gran temporada.

Fútbol. Balón de oro: quiénes son los favoritos a quedarse con el premio y a qué hora es la gala

Entre ellos están Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha . El arquero que actualmente ocupa la titularidad en Chelsea FC volvió a destacarse durante su paso por Aston Villa , donde completó una campaña de alto nivel al disputar 43 encuentros, recibir 46 goles y mantener su arco en cero en 14 oportunidades .

Su rendimiento también fue importante para la selección argentina , que volvió a tener un papel destacado en el último Mundial y alcanzó la final frente a España en territorio norteamericano.

La continuidad de Emiliano Martínez en la Premier League estuvo en duda durante varias semanas debido a las versiones que hablaban de una posible salida. Finalmente, el ex arquero de Independiente permaneció en el fútbol inglés, aunque dejó Aston Villa para incorporarse a otro de los clubes importantes de la máxima categoría.

Su llegada a Chelsea marcó el cierre de su ciclo en la institución de Birmingham, donde desembarcó en septiembre de 2020 a préstamo desde Arsenal. A partir de allí, el argentino fue ganando protagonismo hasta transformarse en uno de los arqueros más destacados del fútbol mundial.

A lo largo de su estadía en Aston Villa, Dibu acumuló 256 encuentros oficiales y tuvo un papel destacado en la campaña que terminó con la conquista de la Europa League. Además, el equipo consiguió finalizar en el cuarto lugar de la Premier League, resultado que le permitió asegurar su presencia en la Champions League 2026-2027.

El cambio de rumbo se produjo después de que Unai Emery decidiera aumentar la competencia por el puesto bajo los tres palos, una determinación que estuvo acompañada por la incorporación del arquero japonés Zion Suzuki, de buen desempeño en la última Copa del Mundo, y por la presencia como titular del neerlandés Marco Bizot en el debut de la temporada.

La salida de Aston Villa y su llegada al Chelsea

En la antesala del Mundial, Juventus había aparecido como uno de los clubes interesados en contratar a Martínez. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente la transferencia del arquero argentino al conjunto italiano no se concretó.

Para quedarse con el Trofeo Lev Yashin, Martínez deberá superar a varios rivales de peso. Entre los principales aspirantes al reconocimiento aparece el español Unai Simón, quien también parte como uno de los candidatos con mayores posibilidades de obtener el galardón al mejor arquero.

El arquero del Athletic Club y de la selección española fue una de las figuras del Mundial 2026, torneo en el que terminó celebrando el título. Durante la competencia, Unai Simón alcanzó 649 minutos sin recibir goles, una cifra que le permitió desplazar el récord de 517 minutos que pertenecía al italiano Walter Zenga, establecido en la Copa del Mundo de 1990.

A lo largo del certamen, el guardameta vasco sumó 750 minutos en ocho partidos, con un total de siete vallas invictas y apenas un tanto recibido. Paralelamente, a nivel de clubes, continuó siendo una pieza habitual bajo los tres palos tanto en La Liga como en la Liga de Campeones de la UEFA.

Unai Simón, el gran rival tras su Mundial histórico

El español David Raya tuvo una actuación destacada bajo los tres palos del Arsenal, al convertirse en uno de los arqueros con mayor cantidad de partidos sin recibir goles tanto en Inglaterra como en Europa. En la Premier League, completó la mejor temporada de su carrera al terminar con 19 vallas invictas, registro que significó que en el 51% de sus presentaciones logró mantener el arco en cero.

Su protagonismo también se reflejó en la competencia internacional. En la Liga de Campeones, Raya encabezó la estadística de arcos invictos al conseguir nueve partidos sin recibir goles. Estos registros contribuyeron a consolidar al conjunto de Arteta entre las defensas que menos tantos concedieron tanto en el fútbol inglés como en el ámbito europeo.

El rendimiento que mostró Joan García en su última temporada con el Espanyol le abrió las puertas del FC Barcelona, que decidió incorporarlo para ocupar el arco durante la campaña 2025/2026. El guardameta español llegó al conjunto blaugrana después de haber tenido un destacado desempeño en su anterior equipo.

En La Liga, el arquero participó en 30 encuentros, recibió apenas 19 goles y consiguió mantener su arco en cero en 15 oportunidades, con una efectividad del 77,9% en sus atajadas. A ese registro se sumaron sus nueve apariciones en la Liga de Campeones de la UEFA y otras cuatro en la Copa del Rey, todas defendiendo la camiseta del Barcelona.

Luego de dejar atrás los problemas físicos que lo habían afectado en temporadas anteriores, Thibaut Courtois recuperó la continuidad y atravesó un año de gran estabilidad defendiendo el arco del Real Madrid.

El arquero belga se mantuvo como una pieza fija en el equipo tanto durante La Liga como en las instancias definitorias de las competencias europeas. Además, con la selección de Bélgica, afrontó su cuarta Copa del Mundo, torneo en el que registró 13 atajadas y una valla invicta en seis partidos, reafirmándose como una de las principales referencias defensivas del conjunto europeo.

Raya, García y Courtois: otros arqueros que buscan el premio

Gregor Kobel fue una de las figuras de la última temporada del Borussia Dortmund, que terminó con la defensa menos vencida de la Bundesliga. El arquero suizo estuvo presente en los 34 encuentros del campeonato alemán y consiguió finalizar 15 de ellos con el arco en cero. Además, tuvo un 72,4% de efectividad en sus atajadas, números que contribuyeron a que el conjunto alemán fuera el que menos goles recibió en el torneo.

En el balance del año, Kobel acumuló 47 partidos oficiales y también tuvo un papel importante con la selección de Suiza durante el certamen ecuménico. Allí protagonizó una de las acciones determinantes al contener un penal ante Colombia, intervención que resultó clave para su equipo.

El arquero senegalés Édouard Mendy fue uno de los referentes de Al-Ahli en la campaña que terminó con la conquista de la Liga de Campeones Elite de la AFC. El conjunto de Arabia Saudita volvió a quedarse con el máximo título continental de manera consecutiva, luego de una temporada en la que disputó 41 partidos oficiales durante el curso 2025/2026.

En el ámbito doméstico, Mendy participó en 26 encuentros de la Saudi Pro League y consiguió terminar 14 veces con el arco invicto. A estos registros se agregan una valla en cero en la Copa del Rey de Campeones y otras cuatro en la principal competencia de clubes de Asia.

Kobel y Mendy, figuras en Alemania y Arabia Saudita

Matvey Safonov consiguió hacerse con un lugar como titular en el arco del Paris Saint-Germain (PSG) durante su participación en la Ligue 1. El guardameta ruso disputó 15 encuentros en el campeonato francés y terminó ocho de ellos sin recibir goles, lo que representa una efectividad del 53,3% de vallas invictas. Se trató, además, del porcentaje más alto registrado en el torneo entre los arqueros que jugaron al menos 15 partidos.

El ruso también tuvo participación en la Liga de Campeones de la UEFA, donde sumó seis apariciones para el equipo parisino, que volvió a consagrarse campeón de la máxima competencia europea.

Safonov, Bounou y Vozinha completan la nómina

Yassine Bounou mantuvo un nivel sostenido como arquero de Al Hilal durante su participación en el fútbol de Arabia Saudita. El marroquí estuvo presente tanto en las competencias domésticas como en la Liga de Campeones de la AFC, consolidándose como una de las principales opciones del conjunto de Riad para defender el arco. A su vez, con la selección de Marruecos, volvió a exhibir un rendimiento destacado en el escenario mundial al registrar 12 atajadas y dos partidos con la valla invicta en seis presentaciones.

A sus 40 años, Josimar Dias, conocido como Vozinha, se convirtió en una de las figuras de la selección de Cabo Verde. El experimentado arquero también tuvo una actuación destacada defendiendo el arco del GD Chaves, club portugués en el que desarrolló parte de su actividad durante la temporada.

El guardameta fue fundamental para la campaña del combinado africano en el Mundial de la FIFA, donde acumuló 18 atajadas y mantuvo el arco invicto en dos de sus cuatro partidos. Su aporte bajo los tres palos resultó determinante para que Cabo Verde avanzara por primera vez a una instancia eliminatoria de un torneo mundialista.