Eduardo Coudet se va de River tras la eliminación de la Copa Sudamericana

La etapa de Eduardo Coudet en River Plate llegó a su fin después de la eliminación frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana , resultado que terminó de profundizar el malestar que ya existía entre los hinchas con el entrenador.

La salida del Chacho será comunicada oficialmente esta tarde , luego de la práctica vespertina que el plantel realizará en el Monumental . El propio técnico ofrecerá una conferencia de prensa a las 15 , en la que anunciará su decisión de dejar el cargo.

El comienzo de la segunda mitad del año estuvo marcado por una racha adversa que fue erosionando la posición de Coudet al frente de River. Con cada presentación, el entrenador recibía un rechazo mayor de los hinchas , situación que se hizo evidente incluso antes de que comenzaran los encuentros. La inesperada derrota que significó la eliminación del miércoles por la noche terminó por precipitar su salida del club .

A comienzos de agosto, después de la caída frente a Tigre en Victoria , el técnico ya había dejado entrever que podía dar un paso al costado si la situación no mejoraba. “Si veo que no se empiezan a dar los resultados no le voy a hacer mal a River ni a los hinchas, ni a esta dirigencia que confió en mí” , había expresado en aquella oportunidad.

Reunión con la dirigencia y el adiós del Chacho

Después de la eliminación de River en una extensa y tensa tanda de penales, Eduardo Coudet optó por no hacer declaraciones inmediatamente después del partido para evitar pronunciarse en caliente. En lugar de presentarse ante los medios, el entrenador mantuvo una reunión con integrantes de la cúpula dirigencial en el vestuario, donde comenzó a definirse su futuro. Ese encuentro derivó en la decisión que quedó formalizada este jueves: el Chacho dejará de ser el técnico del Millonario.

Por la tarde, el plantel volverá a los entrenamientos con la mirada puesta en el compromiso frente a Banfield, programado para el próximo domingo a las 15. Antes de esa práctica, Coudet tendrá la oportunidad de despedirse de sus dirigidos y cerrar su ciclo al frente del equipo.

De manera provisoria, Marcelo Escudero volverá a asumir la conducción del plantel como director técnico interino, una función que desempeñará por tercera ocasión. Su primera misión será preparar al equipo para el próximo compromiso frente a Banfield, que se disputará el domingo en el estadio Florencio Sola y contará con la presencia de hinchas visitantes.

Mientras Escudero se hace cargo del equipo, la dirigencia de River comenzará a moverse para encontrar al sucesor de Coudet. Entre los principales nombres que aparecen actualmente en el radar están Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca. Por el momento, esos son los cuatro candidatos que evalúan en Núñez.

Los golpes que marcaron el ciclo de Coudet

La etapa de Eduardo Coudet en River, iniciada en marzo luego del segundo paso de Marcelo Gallardo por el club, estuvo atravesada por una serie de resultados adversos que fueron desgastando progresivamente su ciclo. Las derrotas se acumularon hasta desembocar en el golpe definitivo frente a Independiente Santa Fe, que terminó marcando el cierre de su gestión.

Entre los traspiés más significativos aparecen la caída en el Superclásico contra Boca, la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura, la eliminación de la Copa Argentina a manos de Aldosivi y una racha de seis partidos perdidos de manera consecutiva en competencias de AFA, registro que se convirtió en el peor de River durante la era profesional.

Tras la eliminación sufrida la noche anterior, un grupo de hinchas de River, en un hall del Monumental rodeado por un importante operativo policial, volvió a expresar su descontento con la dirigencia y el presente del equipo.

El reclamo de los hinchas y un escenario que cambió

Al igual que había ocurrido después de la derrota frente a Rosario Central, los simpatizantes entonaron el clásico pedido de “que se vayan todos” y reclamaron nuevamente por el regreso de Ramón Díaz al club, aunque el histórico entrenador no figura entre los nombres que actualmente se analizan para asumir el cargo.

La acumulación de malos resultados y golpes deportivos terminó por agotar la tolerancia de los hinchas y erosionó por completo la imagen de un entrenador que, antes de asumir, contaba con un importante respaldo entre los simpatizantes. Sin embargo, apenas cinco meses después de su llegada, la realidad cambió radicalmente y su salida de River ya está definida.