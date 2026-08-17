Fuerte cruce entre Eduardo Coudet y un periodista tras el triunfo de River Plate

El fuerte cruce entre Coudet y un periodista en la conferencia tras el triunfo de River.

Eduardo Coudet tuvo un fuerte intercambio con un periodista durante la conferencia de prensa que brindó luego de la victoria de River Plate frente a Argentinos Juniors , disputada este domingo en el Estadio Monumental . El entrenador consiguió así su primer triunfo en el Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, también debió responder a una pregunta relacionada con su presente en el club . Coudet negó enfáticamente haber asumido con “liviandad” la situación de River ante la histórica seguidilla de partidos sin conseguir victorias y defendió con firmeza tanto su labor como el compromiso que mantiene con el equipo.

El intercambio comenzó a partir de una consulta del periodista partidario Hernán Santarsiero , quien planteó que Coudet había restado importancia al delicado momento del equipo durante una conferencia de prensa previa.

"SOY RESPETUOSO CON TODOS" El fuerte cruce del Chacho Coudet con un periodista tras el triunfo de River. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/OlYb8Cekbg

Ante esa apreciación, el entrenador interrumpió el desarrollo de las preguntas y contestó con firmeza , cuestionando la interpretación del periodista. “ ¿Qué liviandad? ¿Vos te pensás que la paso bien cuando perdemos o no lo tomo en serio? Te equivocaste en el concepto y en el análisis. No voy a permitir que todo pase. No vi ninguna liviandad en mi conferencia pasada”, sostuvo Coudet.

La discusión adquirió mayor intensidad cuando Coudet endureció todavía más su postura y lanzó una advertencia frente a los periodistas presentes: “No confundas, porque soy respetuoso pero no boludo”, expresó.

"Si River no gana, pago con mi trabajo. Los que hablan, ¿qué?"

A continuación, el entrenador puso en duda el grado de responsabilidad que asumen quienes lo cuestionan públicamente. “Si River no gana, pago con mi trabajo. Los que hablan, ¿qué? ¿Quién dijo de ustedes que había un problema interno? ¿Se juegan su trabajo? ¿Renuncian si no hay un quilombo interno?”, planteó el técnico, en un claro cuestionamiento a las versiones difundidas desde los medios.

Con sus declaraciones, Coudet cuestionó una dinámica de los medios que, según su mirada, suele darle mayor relevancia a las polémicas que a los resultados deportivos. En ese sentido, sostuvo: “Acá hay que ganar, sino vende no ganar y quilombo. Por eso digo que conozco el club donde estoy”.

Antes de protagonizar el tenso intercambio, el entrenador había ofrecido una evaluación mucho más tranquila del encuentro. Coudet admitió que la victoria significaba un alivio para todo el grupo después de un período complicado y aclaró que la mala racha de seis derrotas consecutivas en competencias de la AFA no estuvo relacionada con conflictos internos dentro del plantel.

“Lo hablaba con Enzo, una racha así es difícil cuando está todo bien. Normalmente algo descarrilado hay. Nosotros tuvimos vestuarios de amigos y que no se saludaban, pero acá hay que ganar”, señaló Coudet.

En relación con la situación de los jugadores, el entrenador transmitió un panorama favorable de cara a los próximos compromisos. Coudet confirmó que Marcos Acuña ya volvió a entrenarse con normalidad y señaló que Sebastián Driussi estaría en buenas condiciones para el siguiente encuentro.

Sin embargo, reconoció que el proceso de inscripción de nuevos futbolistas representó una dificultad para la planificación del equipo, especialmente debido a la diferencia entre las incorporaciones y las salidas. “Es muy difícil sobre todo en la inscripción, porque había solo 5 cambios con más de 15 salidas”, explicó.

Coudet no profundizó sobre la situación de Gonzalo Montiel, quien debió abandonar el campo de juego por una lesión durante el partido, aunque su salida quedó comprendida dentro del panorama de bajas que atraviesa el equipo.

Al mismo tiempo, el entrenador negó que existan diferencias con la dirigencia o con los integrantes del plantel y aseguró que el vínculo entre las partes atraviesa un buen momento. “Estamos contentísimos con la directiva, los jugadores también, estamos todos muy bien”, manifestó.

Respecto de su continuidad y el futuro inmediato, Coudet mostró plena confianza y remarcó que percibe el respaldo de sus futbolistas: “Estoy tranquilo porque los jugadores me demuestran, los veo convencidos y estoy convencido. Tenemos jugadores buenísimos”.

En el cierre de la conferencia, el entrenador se refirió a su manera de expresarse frente a los medios. Admitió que había recibido el pedido de responder de forma más breve, aunque explicó que esa modalidad no representa su personalidad. “No puedo venir como un robot, soy gente. Fui respetuoso y la gente también te quiere escuchar”, sostuvo.

Ahora, River Plate tendrá que cambiar rápidamente el foco y prepararse para su próximo compromiso internacional: este miércoles visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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