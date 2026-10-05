Jujuy Básquet ajusta detalles para la Liga Argentina: "La preparación es positiva"

Jujuy Básquet continúa con su preparación para afrontar la temporada 2026/27 de la Liga Argentina y sumó rodaje con dos partidos amistosos frente a Municipal El Carmen, en los que consiguió victorias por 101 a 56 y 104 a 77.

Más allá de los resultados , el entrenador Guillermo Tasso destacó que los encuentros sirvieron para evaluar el funcionamiento colectivo, reforzar conceptos y detectar aspectos que todavía necesitan trabajo antes del inicio de la competencia oficial.

Consideró que los encuentros permitieron trasladar a situaciones de juego el trabajo realizado durante la preparación. “La preparación es altamente positiva porque los partidos nos ayudaron para encontrar algunas cosas que veníamos haciendo y reforzar otras en las que tenemos que seguir insistiendo en los detalles”.

Uno de los puntos que destacó fue la respuesta física del plantel, un aspecto sobre el que el cuerpo técnico viene trabajando especialmente. “Positiva es la calidad física que tiene el equipo . Siempre tuvimos resto para jugar un poco más después de finalizado el partido, que es el objetivo que yo le he pedido a Santiago”.

Ajustes en defensa y búsqueda de mayor fluidez

Además de la preparación física, Jujuy Básquet continúa trabajando diferentes variantes defensivas para ampliar las herramientas del equipo durante la competencia. “En la parte defensiva estamos ajustando una serie de tácticas alternativas a la que usamos como principal”.

En ataque, Tasso señaló que el objetivo pasa por conseguir mayor dinámica y evitar que la circulación de la pelota se vuelva previsible. “En el ataque es encontrar la fluidez. Nos sirvió porque a veces nos trabábamos demasiado en esto de pasar el balón de un lado a otro y ahora estamos encontrando las soluciones”. El entrenador remarcó que estos amistosos forman parte precisamente de ese proceso de búsqueda y adaptación antes de comenzar la temporada.“Estamos en ese laburo”.

Tiago Nistal tendrá mayor protagonismo

Los partidos también permitieron al cuerpo técnico observar a jugadores jóvenes que buscarán sumar minutos durante la próxima campaña. Uno de ellos es Tiago Nistal, jugador local al que Tasso pretende incorporar progresivamente a la rotación principal. “Yo ya lo quería poner a Tiago, que es un valor local que este año le vamos a ir dando minutos en cancha de juego verdadero”.

El técnico explicó que uno de sus principales objetivos en estos encuentros era observar cómo respondía Nistal dentro del funcionamiento colectivo. “Más que nada quería ver cómo estaba Tiago en esto del ensamblaje del equipo, ya que él va a ser parte activa del mismo”.

Durante el primer amistoso también tuvieron participación otros jóvenes del plantel, como parte de una preparación en la que Jujuy Básquet busca consolidar su estructura y llegar con ritmo competitivo al comienzo de la Liga Argentina 2026/27.

La agenda de Jujuy Basquet

La temporada 2026/27 de la Liga Argentina ya tiene su calendario oficial. Jujuy Básquet debutará el 18 de octubre frente a Hindú en el Estadio de la Federación en lo que será el primer partido de la fase regular. Esta edición contará con 34 equipos divididos en dos conferencias, que irán en busca de una nueva temporada de competencia y grandes desafíos.

El 18 de octubre de frente a Hindú. El 29 de octubre visitará a San Isidro. El 31 de octubre jugará de nuevo de visitante frente a El Ceibo. El tercer partido seguido de visitante será el 2 de noviembre frente a Suardi. Los Cóndores volverá a jugar de local el 5 de noviembre cuando reciban a Villa San Martín.