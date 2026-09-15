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15 de septiembre de 2026 - 18:30
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Fin de semana perfecto para Jujuy Básquet: tres triunfos en Mendoza

Jujuy Básquet ganó sus tres partidos en San Rafael por la Liga Nacional de Básquet Adaptado y ya se prepara para recibir la próxima fecha en Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Fin de semana perfecto para Jujuy Básquet: tres triunfos en Mendoza

Fin de semana perfecto para Jujuy Básquet: tres triunfos en Mendoza

Jujuy Básquet completó un fin de semana perfecto en San Rafael, Mendoza, donde disputó la tercera fecha de la Liga Nacional de Básquet Adaptado. El conjunto jujeño consiguió tres victorias consecutivas, mantuvo su invicto durante la gira y mostró un gran nivel colectivo ante rivales de distintas provincias.

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Tres triunfos y una remontada inolvidable

La jornada comenzó el sábado por la mañana frente a Fudituc de Tucumán. En medio de temperaturas bajo cero, Jujuy Básquet logró imponer su ritmo desde el inicio y se quedó con una contundente victoria por 52 a 19. La velocidad en las transiciones y la efectividad cerca del aro fueron algunas de las claves para construir una amplia diferencia y comenzar la fecha con el pie derecho.

Fin de semana perfecto para Jujuy Básquet: tres triunfos en Mendoza

Fin de semana perfecto para Jujuy Básquet: tres triunfos en Mendoza

Por la tarde llegó uno de los partidos más exigentes de la gira. El rival fue DIMOT de San Rafael, que aprovechó su condición de local y comenzó el encuentro con un parcial de 12 a 0. El conjunto mendocino mantuvo la ventaja durante buena parte del partido, pero Jujuy reaccionó en el último cuarto. Con una gran tarea colectiva logró igualar el marcador, llevar el partido a tiempo suplementario y finalmente quedarse con un emocionante triunfo por 59 a 54.

El cierre de la gira llegó el domingo por la mañana ante CEF 17 de Corrientes, otro de los equipos que llegaba invicto luego de ganar sus dos encuentros anteriores. Jujuy Básquet volvió a mostrar solidez defensiva, intensidad y concentración para imponerse con autoridad por 57 a 36. De esta manera, cerró su paso por Mendoza con tres victorias en tres presentaciones.

Fin de semana perfecto para Jujuy Básquet: tres triunfos en Mendoza

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Jujuy Básquet se prepara para recibir la próxima fecha

Después del gran rendimiento conseguido en San Rafael, el equipo ya piensa en su próximo desafío: ser local en la cuarta fecha de la Liga Nacional de Básquet Adaptado. La competencia se disputará los días 31 de octubre y 1° de noviembre, en una fecha que aparece como una nueva oportunidad para que el equipo jujeño siga creciendo y pueda presentarse ante su gente.

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