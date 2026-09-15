Lionel Messi tendrá su despedida con la Selección Argentina: confirmaron fecha, rival y estadio

La despedida de Messi será el 6 de octubre en el Monumental.

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina tendrá un último capítulo en el país, luego de la noticia que recorrió el mundo sobre su retiro. Claudio “Chiqui” Tapia confirmó que el capitán aceptó participar del partido homenaje que se realizará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental , con Benín como rival.

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La iniciativa surgió luego de conversaciones entre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y Lionel Scaloni , quienes consideraron importante que Messi pudiera despedirse frente al público argentino después de haber anunciado su retiro de la Selección a fines de agosto.

Según lo informado, el rosarino aceptó la propuesta y será protagonista de una jornada que buscará rendir homenaje a su histórica trayectoria con la camiseta albiceleste.

Messi se despedirá en el Monumental ante Benín

El encuentro está previsto para el 6 de octubre en el estadio Monumental de River Plate, donde Argentina enfrentará a la selección africana de Benín en un partido amistoso.

La elección del escenario tendrá un fuerte componente simbólico. El Monumental fue escenario de algunos de los últimos grandes partidos de Messi como local y allí recibió numerosas ovaciones del público argentino a lo largo de su carrera.

Lo que no se vio de la despedida de Messi en Argentina.

Además, el amistoso ante Benín ya forma parte de la programación de la Selección para la próxima ventana internacional. Argentina también tiene previstos encuentros ante Bolivia y Burkina Faso durante ese período.

Los campeones de Qatar 2022 acompañarán a Messi

La despedida también tendrá como protagonistas a los futbolistas que integraron el plantel que conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022. La intención es que los campeones del mundo estén presentes para acompañar al 10 en una de las noches más emotivas de la historia reciente del fútbol argentino.

Messi anunció oficialmente su retiro de la Selección el pasado 31 de agosto, después de más de dos décadas vistiendo la camiseta argentina. Cerró su etapa como máximo goleador y futbolista con más partidos disputados en la historia de la Albiceleste.

Los convocados de Scaloni para la despedida de Messi

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 28 futbolistas convocados para el amistoso ante Benín. Entre los citados aparecen varias figuras campeonas del mundo en Qatar 2022 y también jugadores que se consolidaron en el nuevo ciclo de la Selección.

La presencia del capitán será el gran atractivo de una convocatoria especial, marcada por el homenaje que tendrá en el Monumental.