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15 de septiembre de 2026 - 17:10
Deportes.

Tras el retiro de Messi, la Selección argentina ya tiene rivales y fechas

La Selección argentina comenzará una nueva etapa tras el Mundial y el retiro de Lionel Messi, con sus primeros amistosos confirmados.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Tras el retiro de Messi, la Selección argentina ya tiene rivales y fechas. 

La AFA confirmó los tres amistosos que disputará la Selección argentina durante la próxima fecha FIFA, en lo que será el comienzo de una nueva etapa para el equipo de Lionel Scaloni tras el retiro de Lionel Messi. Los encuentros se jugarán en el país entre fines de septiembre y principios de octubre.

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La Selección argentina comenzará su calendario el 30 de septiembre frente a Bolivia, en el Mario Alberto Kempes. Después, jugará dos partidos en el Monumental: el 3 de octubre contra Burkina Faso y el 6 ante Benín.

Por otra parte, la gira por China finalmente fue descartada tras el adiós de Lionel Messi, principal figura para el público asiático.

Argentina, ubicada en el segundo puesto del ranking FIFA, tiene un historial favorable ante Bolivia: en 42 partidos oficiales, ganó 30, empató cinco y perdió siete, todas como visitante. En el último duelo, Messi marcó un triplete.

Después de Bolivia llegarán dos rivales sin antecedentes en la Selección Mayor. Argentina nunca enfrentó a Burkina Faso ni a Benín en la máxima categoría: ante los primeros, perdió 2-0 en el Mundial Sub-17 de 2001, mientras que frente a Benín el antecedente más reciente fue una goleada 8-0 del Sub-20 femenino.

Argentina jugará estos amistosos con restricciones de público por una sanción de la FIFA. El primer partido será con un 50% de aforo y el segundo aún está en suspenso. A su vez, no podrán jugar Paredes (10 fechas), Molina (7), Ayala (3) y Almada (1) por sus suspensiones.

La AFA confirmó que los encuentros serán amistosos Clase A, por lo que los sancionados podrán empezar a cumplir sus suspensiones. Almada y Ayala podrían completar sus castigos durante esta fecha FIFA.

La incógnita de Messi

Con Scaloni a punto de definir los convocados, todos los focos están puestos en Lionel Messi. La gran incógnita es si el capitán volverá a ponerse la 10 para tener una despedida en cancha y ante el público argentino. Aunque anunció el final de su ciclo, todavía no confirmó si estará presente.

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