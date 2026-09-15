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15 de septiembre de 2026 - 09:37
Deportes.

Confirmaron la suspensión de la Fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: los motivos

Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol informó que la Fecha 9 no se disputará este fin de semana. Conocé los motivos.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña fútbol femenino

La Fecha 9 del Torneo Clausura “Jesús ‘Gringo’ Flores” de la Liga Jujeña de Fútbol fue suspendida y no se disputará este fin de semana, tanto en la Primera División Femenina como Masculina. La decisión fue tomada por unanimidad por el Consejo Directivo y está vinculada con la participación del Seleccionado Masculino en la instancia nacional de la Copa País.

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El equipo jujeño afrontará un partido decisivo este miércoles 16 de septiembre en Tucumán, donde enfrentará al seleccionado de la Liga de esa provincia.

Por qué suspendieron la Fecha 9 de la Liga Jujeña

El plantel que representa a Jujuy en la Copa País está integrado por jugadores de diferentes instituciones que forman parte de la Liga Jujeña de Fútbol.

Ante esta situación, los delegados de los clubes que integran el Consejo Directivo resolvieron priorizar la participación del seleccionado en la competencia nacional y postergar la disputa de la fecha del Torneo Clausura.

La determinación fue adoptada de manera unánime con el objetivo de acompañar al equipo jujeño en su búsqueda por avanzar en la Copa País. Desde la Liga Jujeña también expresaron su respaldo al plantel, cuerpo técnico y delegación que viajarán a Tucumán para disputar el encuentro.

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