Confirmaron la suspensión de la Fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: los motivos

La Fecha 9 del Torneo Clausura “Jesús ‘Gringo’ Flores” de la Liga Jujeña de Fútbol fue suspendida y no se disputará este fin de semana, tanto en la Primera División Femenina como Masculina. La decisión fue tomada por unanimidad por el Consejo Directivo y está vinculada con la participación del Seleccionado Masculino en la instancia nacional de la Copa País.

El equipo jujeño afrontará un partido decisivo este miércoles 16 de septiembre en Tucumán, donde enfrentará al seleccionado de la Liga de esa provincia.

Por qué suspendieron la Fecha 9 de la Liga Jujeña El plantel que representa a Jujuy en la Copa País está integrado por jugadores de diferentes instituciones que forman parte de la Liga Jujeña de Fútbol.

Ante esta situación, los delegados de los clubes que integran el Consejo Directivo resolvieron priorizar la participación del seleccionado en la competencia nacional y postergar la disputa de la fecha del Torneo Clausura.

La determinación fue adoptada de manera unánime con el objetivo de acompañar al equipo jujeño en su búsqueda por avanzar en la Copa País. Desde la Liga Jujeña también expresaron su respaldo al plantel, cuerpo técnico y delegación que viajarán a Tucumán para disputar el encuentro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.