Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: agenda de Argentina para este martes 15

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tienen lugar entre el 12 y el 26 de septiembre y reúnen a la delegación argentina, integrada por 658 atletas que representan al país en las distintas disciplinas. Este martes se desarrolla el tercer día de actividad oficial, luego de la ceremonia de apertura realizada frente al Monumento a la Bandera de Rosario.
En esta jornada, la Argentina tendrá presencia en 21 deportes, con participación de sus representantes a lo largo del día. A continuación, los horarios y resultados de las competencias de los deportistas argentinos.
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