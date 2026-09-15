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15 de septiembre de 2026 - 10:07
Deportes.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: agenda de Argentina para este martes 15

La delegación sigue su participación en la 13ª edición del certamen, que se disputa del 12 al 26 de septiembre. El cronograma y los resultados de la jornada.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 hoy, martes 15 de septiembre.

Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 hoy, martes 15 de septiembre.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tienen lugar entre el 12 y el 26 de septiembre y reúnen a la delegación argentina, integrada por 658 atletas que representan al país en las distintas disciplinas. Este martes se desarrolla el tercer día de actividad oficial, luego de la ceremonia de apertura realizada frente al Monumento a la Bandera de Rosario.

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En esta jornada, la Argentina tendrá presencia en 21 deportes, con participación de sus representantes a lo largo del día. A continuación, los horarios y resultados de las competencias de los deportistas argentinos.

Agenda de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: resultados de hoy

Bochas

  • 08.00 | Candela Molina y Gabriel Crespi - Petanca mixta
  • 09.30 | Romina Bolatti - Singles femenino

Vóley de playa

  • 12:00 | Argentina vs. Uruguay (masculino)
  • 13:00 | Argentina vs. Paraguay (masculino)
  • 14:00 | Argentina vs. Perú (femenino)
  • 15:00 | Argentina vs. Brasil (femenino)

Vóley

  • 15.00 | Argentina vs. Paraguay (femenino)

Esports

  • 14.00 | Enzo Lucas Brito, Luciano Daniel Pensa, Jerónimo Costa, Federico Riveiro Neto, Gabriel Villanueva y Facundo Adrián Chávez - Semifinales de Valorant masculino (partido 1)
  • 17.00 | Enzo Lucas Brito, Luciano Daniel Pensa, Jerónimo Costa, Federico Riveiro Neto, Gabriel Villanueva y Facundo Adrián Chávez - Semifinales de Valorant masculino (partido 2)

Gimnasia artística

  • 16.20 | Luca Alfieri, Ivo Chiapponi, Matías Coralizzi, Santiago Mayol, Nahuel Pardo y Daniel Villafañe - Final de suelo, caballo con arzones y anillas masculino
  • 16.20 | Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Fila Dalinger, María Delfina Estoco, Julieta Lucas y Rocío Saucedo - Final de salto y barras asimétricas

Clavados

  • Azul Chiorazzo Rolandi y Auka Lihué Sosa - Final de trampolín sincronizado femenino (13:00).

Natación

  • Martina Lucía Barbeito - 100m pecho femenino, 50m pecho femenino y 200m pecho femenino
  • Andrea Eliana Berrino - Estilo libre femenino, 4x100m relevo estilo libre femenino y 50m espalda femenino
  • Macarena Ailen Ceballos - 50m pecho femenino, 200m pecho femenino, 4x100m relevo combinado femenino, y 100m pecho femenino
  • Laila Chain - 400m combinado femenino, 4 x 100m relevo estilo femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m estilo libre femenino, 100m mariposa femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 200m combinado femenino, 100m espalda femenino y 200m mariposa femenino
  • Cecilia Dieleke - 100m espalda femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m espalda femenino, 4 x 100m relevo estilo libre femenino y 200m espalda femenino
  • Delfina Dini - 1500m estilo libre femenino
  • Catalina Dos Santos - 200m estilo libre femenino y 100m estilo libre femenino
  • Iara Micaela Fernández - 100m estilo libre femenino y 50m mariposa femenino
  • Malena Santillán - 400m estilo libre femenino, 200m espalda femenino, 800m estilo libre femenino y 4 x 200m relevo estilo libre femenino
  • Máximo Aguilar Macchion - 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino y 200m estilo libre masculino
  • Lucas Ezequiel Alba - 800 m estilo libre masculino; 1500m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 400m estilo libre masculino
  • Guido Alejandro Buscaglia - 4 x 100m relevo estilo libre masculino; 50m estilo libre masculino; 100m estilo libre masculino
  • Ulises Cazau - 50m mariposa masculino; 100m mariposa masculino
  • Matias Libre Chaillou - 4 x 100m relevo combinado masculino; 200m estilo masculino; 100m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino
  • Felipe Garcia Berbel - 200m mariposa masculino
  • Santiago Grassi - 4 x 100m relevo combinado mixto; 50m estilo libre masculino; 100m mariposa masculino; 50m mariposa; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino
  • Jose Antonio Materano Martinez - 200m espalda masculino; 100m espalda masculino; 50m espalda masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo combinado mixto
  • Dante Nicola Rho - 100m pecho masculino; 50m pecho masculino; 200m pecho masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino
  • Thiago Lautaro Pizzini Paz - 1500m estilo libre masculino; 800 m estilo libre masculino; 400m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino

Boxeo

  • 16:30 | Mateo Gabriel Tavarone - masculino hasta 70 kg
  • 17:45 | Victor Nahuel Roldan - masculino hasta 80 kg

Esgrima

  • Catalina Sol Borrelli - sable equipos femenino
  • Valentina Cassanello - florete individual femenino; florete equipos femenino
  • Clara Isabel Maria De Las Mercedes Di Tella - espada individual femenino; espada equipos femenino
  • Victoria Eglez - espada equipos femenino
  • Candela Belén Espinosa Veloso - sable individual femenino; sable equipos femenino
  • Daniela Luciana Espinoza Roquez - florete equipos femenino
  • Sofia Lara Espinoza Roquez - florete equipos femenino; florete individual femenino
  • Josefina Maria Mendez Bello - espada individual femenino; espada equipos femenino
  • Margarita Inés Musci Concepcion - espada equipos femenino
  • Maria Belen Perez Maurice - sable equipos femenino
  • Maria Alicia Perroni - sable individual femenino; sable equipos femenino
  • Micaela Sofía Silva - florete equipos femenino
  • Tomás Francisco Alitisz Santana - sable equipos masculino
  • Juan Bacha - sable individual masculino; sable equipos masculino
  • Alec Albert Roger Brooke - espada equipos masculino; espada individual masculino
  • Dante Leonel Cerquetti - florete equipos masculino
  • Pascual María Di Tella - sable individual masculino; sable equipos masculino
  • Iván Salvador Groupierre Ramiro - espada equipos masculino
  • Agustin Adolfo Gusman Menteguiaga - espada equipos masculino
  • Jesus Andres Lugones Ruggeri - espada individual masculino; espada equipos masculino
  • Franco Marchetti - florete equipos masculino
  • Andrea Nigosanti - florete individual masculino; florete equipos masculino
  • Santino Perez Pastorino Broccola - sable equipos masculino
  • Augusto Antonio Servello - florete equipos masculino; florete individual masculino

Tiro

  • 09.00 | Federico González Gil y Ariel Walter Romero - skeet masculino
  • 09.00 | Mara Kucharski - skeet femenino
  • 09.00 y 10.40 | Victoria Malena Luna Avellaneda, Josefina Mella, Germán Koukas y Germán Darío Zaupa - 10m pistola de aire mixto
  • 12.30 y 14.10 | Fernanda María Russo Romero, Lola Sánchez, Alexis Exequiel Eberhardt y Marcelo Julián Gutiérrez - 10m rifle de aire mixto

Remo

  • 09.00 | Emiliano Oscar Calderón e Ignacio Daniel Pacheco - doble par de remos cortos masculino (M2X)

Hockey sobre césped

  • 16.00 | Las Leonas vs. Uruguay

Softbol

  • 18.00 | Argentina vs. Bolivia (femenino)
  • 20.30 | Argentina vs. Colombia (femenino)

SUP (Stand Up Paddle)

  • 15.00 | Argentina vs. Paraguay (femenino)

Ciclismo de ruta

  • 9:00 | Valentina Luna y Sofía Martelli - ruta individual femenino
  • 11:30 | Facundo Nicolás Ambrossi Ramos, Leonardo Franco Cobarrubia Lucero, Tomás Contte, Mateo Duque Cano y Santiago Gruñeiro - ruta individual masculino

Ciclismo BMX

  • 14.30 | Analía Gabriela Zacarias - individual femenino (final)
  • 15.30 y 16.30 | Manuel Turone - individual masculino (final)

Golf

  • 09:00 | Ana Giuliano y Mia Yaya - individual femenino
  • 09:00 | Miguel Ángel Carballo y Agustín Segundo Oliva Pinto - equipos mixtos

Pentatlón moderno

  • Vladimir Ismael Dovichi, Nelson Abelardo Espeleta y Franco Santiago Serrano - individual masculino

Patinaje artístico

  • 10:00 | Valentina Sofía Longo Fernandez y Micaela Belen Lopetegui - libre femenino
  • 12:40 | Franco Donato Mastroianni Vito y Juan Segundo Rodriguez - libre masculino
  • 16:00 | Camila Belen Tello y Delfina Ines Veljanovich - solo dance femenino
  • 18:00 | Ulises Loiseau Büchele y Facundo Javier Nieva Biza - solo dance masculino

Levantamiento de pesas

  • 14.00 | Martina Soledad Mendoza - 57kg femenino
  • 17:30 | María Luz Casadevall - 61kg femenino

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