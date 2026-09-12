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12 de septiembre de 2026 - 19:29
Torneo Clausura.

River Plate sufrió pero lo ganó en el final: venció 2-1 a Atlético Tucumán

El Millonario se impuso por la fecha 9 de la Zona B. Atlético jugó con diez desde los 13 minutos y River encontró el triunfo en tiempo de descuento.

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Por  Federico Franco
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El encuentro comenzó favorable para el equipo de Ponzio. A los 13 minutos, Atlético Tucumán se quedó con diez jugadores por la expulsión de Nicola, situación que River aprovechó para adelantarse en el campo y asumir el protagonismo.

A los 22 minutos llegó la apertura del marcador. Tras una buena jugada colectiva, Gonzalo Montiel envió el centro atrás y Tobías Andrada apareció para definir de derecha al primer palo y establecer el 1-0.

River dominó, pero no pudo liquidarlo

River Plate venció a Atlético Tucumán.

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Con un jugador más, River manejó el desarrollo y generó varias situaciones para ampliar la diferencia. Sebastián Driussi, Ángel Correa y Thiago Almada tuvieron oportunidades, aunque la falta de precisión mantuvo con vida al conjunto tucumano.

En el complemento, Ponzio realizó modificaciones y a los 53 minutos retiró a Andrada para el ingreso de Mauro Arambarri. Atlético también movió el banco buscando una reacción pese a la inferioridad numérica.

Y la igualdad llegó a los 38 minutos del segundo tiempo. Clever Ferreira ganó de cabeza dentro del área, superó en el duelo a Nicolás Otamendi y marcó el 1-1, sorprendiendo a River cuando el partido parecía estar bajo su control.

Thiago Almada apareció en el descuento

Cuando el empate parecía definitivo, River encontró el gol de la victoria. Ya en tiempo agregado, Maximiliano Meza encabezó una buena jugada y Thiago Almada definió para convertir el 2-1.

El gol desató el festejo millonario y le permitió al equipo quedarse con tres puntos después de un partido en el que dominó durante largos pasajes, pero tuvo que esperar hasta el cierre para asegurar la victoria.

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