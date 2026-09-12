Día del Crochet: Julieta Galván y su historia con el tejido

Este sábado 12 de septiembre se celebra el Día Internacional del Crochet y, en la previa de la fecha, Julieta Galván visitó Canal 4 para contar cómo el tejido se convirtió en una parte central de su vida y en una profesión que hoy comparte con una comunidad de casi 100 mil seguidores.

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Julieta contó que aprendió a tejer cuando era chica y que fue su mamá quien la introdujo en el mundo del tejido. Durante su infancia, el crochet comenzó como una actividad para combatir el aburrimiento, pero con el tiempo se convirtió en su trabajo.

Contó al recordar cómo el tejido pasó a ocupar un lugar fundamental en su vida. Actualmente, es su principal actividad laboral y una herramienta que le permitió generar ingresos y cumplir proyectos personales.

Antes de dedicarse de lleno al tejido y a las redes sociales, Julieta era veterinaria. Su llegada a las plataformas digitales ocurrió durante la pandemia, cuando comenzó a tejer entre paciente y paciente.

En un principio, pensó que las redes podían servirle para vender los tejidos que realizaba. Sin embargo, descubrió que quienes la seguían tenían otro interés: querían aprender a hacer sus propios trabajos.

Una comunidad que creció en las redes

Con el tiempo, aquella pequeña comunidad se transformó en una audiencia de casi 100 mil personas solamente en Instagram. Además, Julieta tiene presencia en YouTube, TikTok y otras plataformas.

Su propuesta está centrada en enseñar crochet moderno y desarrollar técnicas que puedan resultar accesibles para personas con distintos niveles de conocimiento.

Uno de sus objetivos es mostrar que trabajos que pueden parecer muy complejos también pueden realizarse con conocimientos básicos, adaptando las técnicas para que sean inclusivas.

Pero el tejido no es el único contenido que comparte. Julieta también muestra aspectos de su vida cotidiana, la maternidad, el trabajo y las dificultades que aparecen al intentar sostener diferentes responsabilidades al mismo tiempo.

El crochet y la salud mental

Para Julieta, el tejido también tiene una relación importante con la salud mental. Aunque reconoce que puede funcionar como un cable a tierra, evita presentarlo como una solución para todos los problemas.

En sus redes habla de momentos de cansancio, frustración y situaciones en las que se siente sobrepasada por las responsabilidades de la vida cotidiana.

“Si voy a hablar del tejido como un cable a tierra, también hablemos de cuando las cosas se desmoronan” “Si voy a hablar del tejido como un cable a tierra, también hablemos de cuando las cosas se desmoronan”

Esa mirada también forma parte del vínculo que construyó con su comunidad, donde muchas personas encuentran no solamente tutoriales y técnicas para aprender a tejer, sino también un espacio de acompañamiento.

El regreso del granny square

Durante la entrevista también habló sobre una de las técnicas más reconocibles del crochet: el granny square, conocido durante años como “el cuadradito de la abuela”.

Julieta explicó que aquello que muchas personas recuerdan como las tradicionales carpetitas que tenían las abuelas en sus casas hoy volvió a ocupar un lugar dentro de la moda.

El crochet atraviesa actualmente distintas propuestas de diseño y grandes marcas incorporaron tejidos y granny squares a sus prendas y colecciones.

Así, una técnica asociada durante mucho tiempo con las generaciones mayores volvió a ganar presencia y se convirtió también en una tendencia dentro de la moda.

Una fecha para celebrar el tejido

El Día Internacional del Crochet se celebra cada 12 de septiembre y busca reconocer esta técnica artesanal realizada con hilo y una aguja de ganchillo. La fecha comenzó a celebrarse en 2007 a partir de una iniciativa del artesano estadounidense Jim Price.

Este sábado, tejedoras y tejedores de distintos lugares volverán a celebrar una actividad que, para muchas personas, representa un hobby, una forma de expresión, una salida laboral y también un espacio para compartir con otros.

Para Julieta Galván, el crochet reúne todas esas posibilidades: comenzó como una actividad durante su infancia, se convirtió en una profesión y terminó formando una comunidad que hoy supera las 100 mil personas en distintas plataformas.