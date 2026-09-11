Interrupciones programadas de energía este sábado en San Salvador de Jujuy y San Pedro

EJESA informó que este sábado 12 de septiembre realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica de San Salvador de Jujuy y San Pedro, por lo que habrá interrupciones programadas del servicio durante algunas horas de la mañana y el mediodía.
Las tareas alcanzarán sectores de barrio Norte y loteo Vellavista, en la capital jujeña, y barrio La Merced, en San Pedro. La empresa recomendó a los vecinos tener en cuenta los horarios para organizar sus actividades.
Horarios y sectores alcanzados
San Salvador de jujuy
En San Salvador de Jujuy, la interrupción programada será aproximadamente entre las 7.30 y las 11.30.
Los trabajos comprenderán:
- Loteo Vellavista, barrio Norte.
- Sectores comprendidos entre las calles Nahuel Huapi, Pico Truncado, C. G. Schonfeld, Fitz Roy y Trelew.
- Zonas aledañas.
En este sector se realizará el cambio de crucetas y la renovación de estructuras que sostienen los conductores eléctricos sobre los postes. También habrá tareas de despeje arbóreo para retirar ramas cercanas a las líneas y reducir posibles fallas.
San Pedro
En San Pedro de Jujuy, los trabajos están previstos entre las 8.30 y las 14 y alcanzarán:
- Barrio La Merced.
- Zonas cercanas.
Allí se desarrollarán tareas sobre componentes de una subestación eléctrica, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y seguridad. También se realizará despeje de árboles y ramas ubicadas cerca del tendido eléctrico.
Los horarios son aproximados y pueden modificarse de acuerdo con el desarrollo de las tareas.
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