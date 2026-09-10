Jujuy registró 345 casos de intento de suicidio en 2026 según el SAME

En 2026 hubieron 345 asistencias por intento de suicidio en Jujuy.

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio , una fecha que busca promover el diálogo, reducir el estigma y fortalecer las estrategias de acompañamiento y atención en salud mental. En Jujuy, profesionales que trabajan tanto desde la psicología como desde el sistema de emergencias remarcan que se trata de una problemática compleja y multicausal, en la que la detección temprana, la escucha y el acceso oportuno al sistema sanitario pueden resultar determinantes.

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El doctor Pablo Jure, referente del SAME , explicó que el servicio cuenta con un área específica de salud mental con un equipo de profesionales que trabajan tanto en la respuesta frente a emergencias como en prevención.

Según los datos brindados por Jure, hasta el 10 de septiembre de 2026 el SAME realizó 345 asistencias vinculadas con ideación o intentos de suicidio . Además, informó 29 muertes por suicidio registradas dentro de la actividad relevada por el servicio.

A igual altura de 2025, explicó, se habían contabilizado 330 asistencias , por lo que el registro operativo muestra un incremento en la demanda.

Jure señaló además que existen variaciones durante el año. Durante julio y agosto, indicó, el servicio observó una mayor cantidad de intervenciones, mientras que en septiembre cambia el perfil de las consultas y adquieren mayor presencia los adolescentes. Hacia fin de año también suelen registrarse modificaciones en la demanda.

Estos datos corresponden al registro asistencial del SAME y no deben interpretarse como el total definitivo de casos de toda la provincia ni compararse directamente con las estadísticas anuales de mortalidad.

Principales causas y edades

Desde la mirada psicológica, Adriana Venencia Appas, psicóloga, insistió en que no existe una única causa que explique una conducta suicida.

“Es algo multicausal. Por la situación socioeconómica empieza a aumentar la cuestión de la desesperanza, de no ver una situación en el futuro, pero es multicausal en cada persona”, explicó.

La profesional diferenció la ideación suicida, cuando aparecen pensamientos relacionados con hacerse daño, de una situación en la que la persona ya realizó alguna acción que puso en riesgo su integridad. En todos los casos, remarcó la importancia de una evaluación profesional y de no minimizar lo que la persona está expresando.

Sobre las edades, Venencia Appas indicó que actualmente observan numerosos intentos entre adolescentes, aunque las muertes por suicidio también se registran entre adultos jóvenes y adultos mayores.

Las señales de alerta: cambios que no hay que minimizar

Una persona no siempre pide ayuda de manera directa. La profesional explicó que “A veces no piden ayuda de manera verbal o directa, sino que empieza a haber diferencias en la situación de conducta”.

Entre las señales a las que familiares, amigos, docentes y personas cercanas pueden prestar atención se encuentran:

aislamiento o alejamiento progresivo de familiares y amigos;

cambios bruscos o llamativos en la conducta y el estado de ánimo;

expresiones frecuentes de desesperanza o sensación de no encontrar una salida;

descenso repentino del rendimiento escolar, académico o laboral;

abandono de actividades que anteriormente generaban interés;

cambios importantes en los hábitos cotidianos;

referencias directas o indirectas a hacerse daño, desaparecer o no querer continuar.

Dónde pedir ayuda en Jujuy

La red pública provincial dispone de diferentes alternativas gratuitas:

Salud Mental Escucha: 0800-888-4767, las 24 horas.

0800-888-4767, las 24 horas. SAME 107: emergencias en salud mental, las 24 horas.

emergencias en salud mental, las 24 horas. Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad: 388-4245541.

388-4245541. Salud Mental Digital: lunes a viernes de 8 a 20 horas.

lunes a viernes de 8 a 20 horas. Guardias hospitalarias y CAPS: disponibles en distintos puntos de la provincia.

A nivel nacional, el 0800-999-0091 brinda orientación y apoyo gratuito y confidencial en urgencias de salud mental las 24 horas, los 365 días del año.