"Hoy se recomienda hablar del suicidio", Lic. Rodrigo Aladzeme.

"Hablar de suicidio es tocar un tema donde antes se creía que no hablarlo era lo correcto"

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio , una fecha instaurada en 2003 con el objetivo de visibilizar esta problemática de salud pública y remarcar que, a pesar de su complejidad, el suicidio es un fenómeno prevenible . El lema actual, vigente entre 2024 y 2026, es “Cambiar la narrativa” , una invitación a derribar estigmas, fomentar la comprensión y promover una cultura de apoyo.

De la mano del licenciado Rodrigo Aladzeme -MP 284- abordaremos este podcast de una manera simple, a fin de conocer la realidad en la provincia, herramientas para su prevención y derribar mitos, Como el silencio.

Al comenzar sus palabras, el profesional aclaró: "Hablar de la prevención en el suicidio es justamente eso: tocar un tema donde antes se creía que no hablarlo era lo correcto. Hoy, para prevenir y poder tener más estrategias se lo debe hablar y darle la importancia. En su momento se creía que no hablarlo hacia que las personas no se identifique, pero eso se demostró que era contraproducente".

Un aspecto clave en la prevención es reconocer las señales de alerta . Hablar de querer morir, expresar sentimientos de desesperanza o sentirse una carga son indicios verbales que no deben ignorarse. En el plano conductual, alejarse de los vínculos cercanos, regalar objetos personales, aumentar el consumo de alcohol o drogas y buscar información sobre métodos letales son signos que requieren atención inmediata.

Los expertos coinciden en que la prevención del suicidio requiere un enfoque integral, que combine políticas públicas, acceso oportuno a la salud mental, campañas de concientización y la participación activa de la comunidad. La clave está en tender redes de apoyo y en romper el silencio que aún pesa sobre este tema, recordando siempre que pedir ayuda es un acto de valentía.

Señales verbales: Hablar de querer morir, de sentirse sin esperanza, de ser una carga o de no tener razones para vivir.

Hablar de querer morir, de sentirse sin esperanza, de ser una carga o de no tener razones para vivir. Señales conductuales: Alejarse de sus seres queridos, regalar posesiones, despedirse, cambios drásticos de humor, aumento en el consumo de alcohol o drogas y búsqueda de métodos letales en línea.

Es fundamental no minimizar estos signos, ya que pueden ser la manifestación de necesidad de ayuda.

Inician las actividades por el mes de la prevención del suicidio Inician las actividades por el mes de la prevención del suicidio

Derribando mitos: la lucha contra el estigma

Muchas ideas sobre el suicidio son en realidad mitos que impiden la acción.

Mito: “Hablar de suicidio puede incitarlo”

Realidad: Hablar abiertamente, con empatía y sin juicio, reduce el peligro. Para una persona en crisis, puede ser la única oportunidad de recibir apoyo.

Mito: “Quien dice que se va a suicidar, no lo hace”

Realidad: La mayoría de las personas que intentan suicidarse han dado señales. Toda amenaza debe tomarse en serio.

Mito: “El suicidio es un acto de cobardía o egoísmo”

Realidad: El suicidio no es un acto de egoísmo, sino la manifestación de un dolor psíquico insoportable.

Generar ambientes de contención y apoyo contribuye a disminuir el riesgo en situaciones de emergencia emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mito: “El suicidio es inevitable”

Realidad: El suicidio es prevenible. Es fundamental la detección temprana, el tratamiento adecuado y el apoyo.

Es fundamental desarmar estos mitos, ya que al hacerlo se puede crear un entorno abierto al diálogo y libre de estigmas que promueva la búsqueda de ayuda en las personas que lo necesiten.

El suicidio en el mundo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren por suicidio más de 720.000 personas, lo que representa una de cada 100 muertes a nivel global. Se trata de la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años y afecta de manera más marcada a los varones, que son cuatro veces más propensos a consumarlo, mientras que las mujeres registran un mayor número de intentos.

En Argentina, el panorama es alarmante. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación, entre abril de 2023 y abril de 2025 se notificaron 15.807 intentos de suicidio, es decir, un promedio de 22 intentos diarios. El grupo más vulnerable son los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, en sintonía con la tendencia mundial.

Los especialistas señalan que el suicidio no responde a una única causa, sino a una interacción de factores psicológicos, sociales, ambientales y biológicos. Entre los principales riesgos figuran la depresión, el abuso de sustancias, el aislamiento social, la pérdida de seres queridos, los problemas económicos y los antecedentes familiares. Sin embargo, también existen factores de protección, como redes de apoyo sólidas, creencias espirituales y estrategias positivas de afrontamiento, que pueden marcar la diferencia.

Canales de atención

En Jujuy, la Red de Salud Mental está disponible las 24 horas, en toda la provincia, de manera gratuita. 0800 888 4767 (Opción 1 – Salud Mental Te Escucha) SAME 107 – Emergencias y urgencias las 24 horas Salud Mental Digital: salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual. En Jujuy, la Red de Salud Mental está disponible las 24 horas, en toda la provincia, de manera gratuita. 0800 888 4767 (Opción 1 – Salud Mental Te Escucha) SAME 107 – Emergencias y urgencias las 24 horas Salud Mental Digital: salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual.