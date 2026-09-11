FNE 2026: cortes y desvíos de tránsito por la Pintada Estudiantil y la Elección Reina Capital

Este fin de semana sigue la FNE 2026 con la Elección de la Reina Capital y la tradicional Pintada Estudiantil , por lo que diagramaron un operativo especial de tránsito en con cortes y desvíos en inmediaciones a Ciudad Cultural , lugar de los eventos.

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La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Tránsito de la Secretaría de Servicios Públicos, dispuso restricciones de estacionamiento, cortes de circulación y modificaciones en los recorridos del transporte urbano de pasajeros en Alto Padilla.

El sábado 12 de septiembre se hará la Pintada Estudiantil , por lo que se implementarán restricciones de estacionamiento y cortes de tránsito a partir de las 9 horas . La restricción para estacionar regirá sobre avenida de los Estudiantes en toda su extensión y en la calle interna de Ciudad Cultural, frente al sector de Food Trucks.

Además se dispondrán cortes de tránsito en avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy; avenida de los Estudiantes y el derivador República del Uruguay; avenida de los Estudiantes y Pila Solá; Pedro del Portal y Acceso a avenida de las Carrozas; y avenida de los Estudiantes y avenida de las Carrozas.

Cortes de tránsito por eventos de la FNE 2026 (Foto ilustrativa)

Cambios para los colectivos

Las unidades de transporte urbano de pasajeros deberán realizar desvíos desde las 9 horas. Los recorridos se efectuarán por Comandante Pérez, Airampo, Acceso a 23 de Agosto, Suipacha, Pila Solá y avenida de las Carrozas, donde se establecerán las paradas a lo largo de toda su extensión.

Elección Representante Capital de la FNE 2026

El domingo 13 de septiembre se desarrollará la Elección Reina Capital, por lo que se implementará un operativo especial desde las 18 horas. A partir de ese horario se realizarán cortes de tránsito en avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy; Prolongación Uruguay y avenida de los Estudiantes; avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy; Juntos en Jujuy y Prolongación Uruguay; avenida de los Estudiantes y avenida de las Carrozas; Pila Solá y avenida de las Carrozas; y Pedro del Portal y avenida de las Carrozas. También desde las 18 horas estará restringido el estacionamiento en avenida de las Carrozas en toda su extensión.

A partir de las 19 horas, las unidades de transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos y circularán por Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, avenida Bolivia, avenida de los Estudiantes, derivador de la Rotonda de Ruta 9, Pila Solá, avenida de las Carrozas y nuevamente avenida Bolivia, para retomar posteriormente sus recorridos habituales. Las paradas quedarán fijadas sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión.

Además, se establecerá una parada para taxis de radiollamada en la intersección de avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy. por estos cambios solicitaron a conductores y vecinos tener en cuenta estas modificaciones, circular con precaución y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo.