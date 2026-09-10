Jocelyn Soriano es la Representante 2026 de Susques

Jocelyn Soriano - Representante de Susques 2026

Jocelyn Soriano y Axel Nieva fueron electos como Representante y Chico 10 del departamento Susques para la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La elección formó parte de la agenda estudiantil y definió a quienes representarán al departamento en esta nueva edición de la FNE 2026.

Jocelyn Soriano será parte de la Elección Provincial, que se llevará a cabo en Ciudad Cultural, dentro de las actividades centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Susques ya tiene Embajadora estudiantil y Chico 10: todas las elegidas de Susques Durante la elección también fueron distinguidas las princesas y damas de honor que acompañarán a la nueva representante.

Embajadora estudiantil: Jocelyn Soriano

Jocelyn Soriano Chico 10: Axel Nieva

Axel Nieva Primera Princesa: Natali Quispe

Natali Quispe Segunda Princesa: Analía Farfán

Analía Farfán Primera Dama de Honor: Jhanet Guzmán

Jhanet Guzmán Segunda Dama de Honor: Elvira Soriano

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