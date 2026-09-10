Jocelyn Soriano es la Representante 2026 de Susques

Jocelyn Soriano y Axel Nieva fueron electos como Representante y Chico 10 del departamento Susques para la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La elección formó parte de la agenda estudiantil y definió a quienes representarán al departamento en esta nueva edición de la FNE 2026.
Jocelyn Soriano será parte de la Elección Provincial, que se llevará a cabo en Ciudad Cultural, dentro de las actividades centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Susques ya tiene Embajadora estudiantil y Chico 10: todas las elegidas de Susques
Durante la elección también fueron distinguidas las princesas y damas de honor que acompañarán a la nueva representante.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.