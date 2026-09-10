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10 de septiembre de 2026 - 09:32
FNE 2026.

Jocelyn Soriano es la Representante 2026 de Susques

Jocelyn Soriano fue electa como la nueva Representante de Susques para la FNE 2026. En tanto, Axel Nieva fue coronado como Chico 10.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Jocelyn Soriano - Representante de Susques 2026

Jocelyn Soriano - Representante de Susques 2026

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Jocelyn Soriano será parte de la Elección Provincial, que se llevará a cabo en Ciudad Cultural, dentro de las actividades centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Susques ya tiene Embajadora estudiantil y Chico 10: todas las elegidas de Susques

Durante la elección también fueron distinguidas las princesas y damas de honor que acompañarán a la nueva representante.

  • Embajadora estudiantil: Jocelyn Soriano
  • Chico 10: Axel Nieva
  • Primera Princesa: Natali Quispe
  • Segunda Princesa: Analía Farfán
  • Primera Dama de Honor: Jhanet Guzmán
  • Segunda Dama de Honor: Elvira Soriano

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