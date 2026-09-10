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10 de septiembre de 2026 - 07:04
FNE 2026.

La reflexión de una representante provincial sobre los ataques en redes: "Es violencia"

La joven, que fue jurado en la elección departamental de Ledesma, cuestionó los comentarios hirientes hacia adolescentes y pidió frenar la crueldad en redes

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
La reflexión de una representante provincial sobre los ataques en redes: Es violencia

La reflexión de una representante provincial sobre los ataques en redes: "Es violencia"

En plena temporada de elecciones estudiantiles, Josefina Blanco, representante provincial 2024 y jurado de la reciente elección departamental de Ledesma, compartió una fuerte reflexión sobre los comentarios que reciben las adolescentes en redes sociales.

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Tras participar de la elección, la joven cuestionó especialmente a los adultos que opinan, comparan y critican la apariencia física de las participantes, y advirtió sobre el impacto que ese tipo de mensajes puede generar.

“Hay algo profundamente roto en la forma en que juzgamos”

A través de una historia publicada en Instagram, Blanco puso el foco en lo que ocurre después de cada elección, cuando comienzan a circular críticas, comparaciones y cuestionamientos sobre las jóvenes.

“Hay algo profundamente roto en la forma en que como sociedad consumimos y juzgamos”, escribió, al señalar que esta situación se repite “en cada elección, en cada localidad, en cada rincón de la provincia”.

La representante provincial 2024 cuestionó que, una vez finalizados los eventos, haya adultos “sentados detrás de una pantalla opinando, midiendo, criticando y destrozando la apariencia de adolescentes”.

También hizo referencia a los debates sobre quién “merecía” ganar o qué le “sobraba o faltaba” a cada participante.

“¿En qué momento normalizamos que está bien ser crueles con las personas?” “¿En qué momento normalizamos que está bien ser crueles con las personas?”

El impacto de los comentarios sobre las adolescentes

Uno de los puntos centrales de la reflexión de Josefina Blanco fue recordar que detrás de cada comentario hay una adolescente atravesando un momento de alta exposición pública.

“Del otro lado de esos comentarios hirientes hay una nena procesando una exposición enorme”, expresó.

Además, cuestionó que muchas de esas críticas provengan de personas adultas y sostuvo que ese tipo de mensajes pueden dejar marcas mucho más profundas que una simple publicación en redes.

Para Blanco, no se trata de algo que deba aceptarse por participar de una elección o por estar expuesta públicamente.

“Basta de disfrazar la crueldad de ‘opinión’ o de escudarse en que ‘es parte de exponerse’, porque no, no es parte. Es violencia” “Basta de disfrazar la crueldad de ‘opinión’ o de escudarse en que ‘es parte de exponerse’, porque no, no es parte. Es violencia”

Una defensa del verdadero sentido de las fiestas estudiantiles

En su publicación, Blanco también reivindicó el espíritu de las fiestas estudiantiles y remarcó que estos eventos deberían estar vinculados al compañerismo, el esfuerzo, el arte y los recuerdos compartidos.

“Las fiestas estudiantiles son otra cosa. Son compañerismo, recuerdos para toda la vida, arte, esfuerzo y una alegría inmensa para las familias” “Las fiestas estudiantiles son otra cosa. Son compañerismo, recuerdos para toda la vida, arte, esfuerzo y una alegría inmensa para las familias”

La joven cerró su mensaje con una frase directa dirigida a quienes realizan comentarios ofensivos sobre las participantes: “Si la opinión no suma, tengamos la decencia de callarla”.

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