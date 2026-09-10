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10 de septiembre de 2026 - 21:17
País.

Encontraron una carta inédita de 1833 donde se relata la usurpación inglesa de las Islas Malvinas

La carta pertenece al Gobernador de Bs As y se la envía al gobernador de Tucumán días después que los ingleses invadieron las Islas Malvinas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El Archivo Histórico de Tucumán encontró un documento inédito sobre la usurpación Inglesa de las Islas Malvinas. El oficio, de cuatro hojas y fechado en 1833, es una carta del entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce a su par tucumano, Alejandro Heredia

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El hallazgo fue realizado recientemente por el equipo del Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán que encontró el documento mientras trabajaba en la recuperación y conservación del patrimonio documental.

El mismo describe cómo se sucedieron los acontecimientos a partir del 2 de enero de 1833 dando a conocer de qué manera fue comunicado lo ocurrido en las islas a las autoridades de la época.

Según explicó a TN el director de la institución, Javier Critto, la provincia de Tucumán tenía por ese entonces un peso político importante dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata (todavía no existía la Argentina). “Era una de las provincias más importantes y por eso el primer parte se lo daban al gobernador de Tucumán”, señaló.

“Es un documento inédito y fundamental para nuestra memoria. Nos permite saber que las Malvinas siempre han sido argentinas”, sostuvo Critto.

“Violencia y abuso de la fuerza en las Malvinas”

En la carta se habla de un “disgusto” por la noticia “de la violencia y abuso de la fuerza en las Malvinas, ejecutado por un buque de guerra de S. M. B. (Su Majestad Británica)”.

En este marco es importante recordar que la ocupación ilegal del archipiélago por parte de las fuerzas inglesas ocurrió el 3 de enero de 1833, por lo que lo expresado en el documento es un fiel reflejo de lo que se vivió en Buenos Aires en aquellos tiempos.

En ese sentido, la invasión fue encabezada por el comandante británico John Onslow, al mando de la corbeta HMS Clio, quien ordenó arriar y retirar la bandera argentina del territorio.

El oficio tiene como base el parte oficial que el comandante José María Pinedo elevó al gobierno bonaerense tras su regreso. La Sarandí dio fondo en las balizas exteriores de Buenos Aires el 18 de enero de 1833, y tres días después Balcarce formalizó la denuncia por escrito.

El gobierno bonaerense definió la acción británica como una agresión cometida mediante el uso de la fuerza contra un Estado con el que el Reino Unido mantenía tratados de amistad y comercio vigentes.

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