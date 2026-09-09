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9 de septiembre de 2026 - 10:56
País.

Islas Malvinas: "Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas", dijo el Primer Ministro Británico

Las palabras del Primer Ministro se dan después del reclamo y las medidas de Javier Milei por la soberanía Argentina de las Islas Malvinas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Primer Ministro Británico, Andy Burnham

Primer Ministro Británico, Andy Burnham

Luego del reclamo y las medidas del presidente Javier Milei por la soberanía Argentina en las Islas Malvinas, el primer ministro británico Andy Burnham lanzó una fuerte advertencia al afirmar que “vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”.

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Burnham expuso en la Cámara de los Comunes sobre la disputa territorial por las Islas Malvinas y sostuvo que “respetaremos los derechos de los isleños que decidieron ser británicos”.

Ocupación en las Islas Malvinas

Las declaraciones de Burnham vienen en relación al referéndum de 2013 en el archipiélago del Atlántico Sur, bajo ocupación británica desde 1833, y que determinó que un 99% de los participantes eligieron permanecer bajo soberanía del Reino Unido.

En este sentido y durante su alocución, el referente de los laboristas no mencionó a Javier Milei ni a Argentina, a diferencia de la líder conservadora, Kemi Badenoch, que había planteado previamente que “no es ningún misterio que Argentina está amenazando a las Malvinas. Tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable”.

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Para el gobierno británico “no hay duda”

La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, dijo previamente en la Cámara de los Comunes del Parlamento que “no hay duda” sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Malvinas.

“No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas”, afirmó.

La integrante de la cancillería británica igualmente destacó la alianza con Estados Unidos y rechazó que las medidas dispuestas por el Presidente vayan a tener impacto en la soberanía de las Malvinas, “Estados Unidos es nuestro aliado más cercano. Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños”, afirmó.

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