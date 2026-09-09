Islas Malvinas: "Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas", dijo el Primer Ministro Británico

Primer Ministro Británico, Andy Burnham

Luego del reclamo y las medidas del presidente Javier Milei por la soberanía Argentina en las Islas Malvinas, el primer ministro británico Andy Burnham lanzó una fuerte advertencia al afirmar que “vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”.

Burnham expuso en la Cámara de los Comunes sobre la disputa territorial por las Islas Malvinas y sostuvo que “respetaremos los derechos de los isleños que decidieron ser británicos”.

Ocupación en las Islas Malvinas Las declaraciones de Burnham vienen en relación al referéndum de 2013 en el archipiélago del Atlántico Sur, bajo ocupación británica desde 1833, y que determinó que un 99% de los participantes eligieron permanecer bajo soberanía del Reino Unido.

En este sentido y durante su alocución, el referente de los laboristas no mencionó a Javier Milei ni a Argentina, a diferencia de la líder conservadora, Kemi Badenoch, que había planteado previamente que “no es ningún misterio que Argentina está amenazando a las Malvinas. Tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable”.

Javier Milei habló en cadena nacional por la causa Malvinas Para el gobierno británico “no hay duda” La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, dijo previamente en la Cámara de los Comunes del Parlamento que “no hay duda” sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Malvinas. “No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas”, afirmó. La integrante de la cancillería británica igualmente destacó la alianza con Estados Unidos y rechazó que las medidas dispuestas por el Presidente vayan a tener impacto en la soberanía de las Malvinas, “Estados Unidos es nuestro aliado más cercano. Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños”, afirmó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.