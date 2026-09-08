Se conocieron detalles del proyecto de ley de las Islas Malvinas

El Gobierno volvió a reunir este martes a su mesa política y sumó al encuentro a los dos ministros que tienen injerencia directa en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas: Carlos Presti, titular de Defensa, y Pablo Quirno, canciller.

Política. Javier Milei vuelve a reunir al Gabinete con el foco en Malvinas y el Presupuesto 2027

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes y sumó a Carlos Presti y Pablo Quirno para analizar las próximas acciones relacionadas con el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas .

Como parte de la agenda, se confirmó que los dos ministros viajarán este viernes a Tierra del Fuego por el proyecto de construcción de una base militar en la provincia.

El conflicto por las Islas Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública hace una semana. Desde entonces, el Gobierno avanza en la elaboración del proyecto legislativo que Javier Milei anunció durante la cadena nacional del jueves pasado. La iniciativa será presentada la próxima semana en el Congreso , donde ingresará por Diputados.

La mesa política del Gobierno también aprovechó el encuentro de este martes para repasar diferentes cuestiones de gestión y los principales proyectos que forman parte de la agenda legislativa.

Entre los temas abordados estuvo el proyecto de ley de soberanía nacional. Los ministros Carlos Presti y Pablo Quirno detallaron los avances de la iniciativa, que ingresará la próxima semana a la Cámara de Diputados, de acuerdo con fuentes oficiales.

El texto incluirá, entre otros puntos, mayores sanciones para las empresas que desarrollen negocios en las Islas Malvinas, tal como anticipó Javier Milei en su cadena nacional.

Además, Presti presentó el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico que se construirá en Tierra del Fuego. El ministro de Defensa y Quirno viajarán este viernes a la provincia para recorrer la zona donde estará el obrador y acelerar el inicio de las obras.

Otro de los temas abordados fue la situación de las empresas internacionales que operan en las Islas Malvinas sin autorización. En ese sentido, el Gobierno notificó este martes a otras 15 compañías, que se agregan a las 45 anunciadas el viernes. Para la administración nacional, estas firmas habrían violado las disposiciones de la Ley 26.659.

Los proyectos en el Congreso

La agenda legislativa también ocupó un lugar central en la reunión. Martín Menem, titular de Diputados, y Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, analizaron el estado de los proyectos que se debaten actualmente en ambas cámaras del Congreso, según trascendió tras el encuentro.

La incorporación de Presti y Quirno a la reunión de la mesa política había sido definida el lunes, durante el encuentro de Gabinete. Según explicaron fuentes oficiales, uno de los principales objetivos era obtener precisiones sobre cuándo será enviado el proyecto de ley al Congreso. La iniciativa ingresará finalmente la próxima semana por la Cámara de Diputados.

La reunión fue encabezada, como es habitual, por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Diego Santilli, jefe de Gabinete. Del encuentro también participaron Patricia Bullrich y Martín Menem, junto con Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete; Luis Caputo, ministro de Economía; Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional; y el asesor presidencial Santiago Caputo.