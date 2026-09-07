Javier Milei vuelve a reunir al Gabinete con el foco en Malvinas y el Presupuesto 2027

Javier Milei se reunió con sus ministros en Casa Rosada para fijar el rumbo de la gestión durante el segundo semestre.

El presidente Javier Milei volverá a reunir este lunes a su Gabinete en la Casa Rosada . El encuentro está previsto para las 10 y será la tercera reunión de Gabinete en tres semanas consecutivas , después de la cadena nacional encabezada por el mandatario en relación con la cuestión Malvinas .

Por el momento, los temas que serán abordados durante la reunión no fueron definidos oficialmente . De todos modos, existe la posibilidad de que vuelvan a ponerse sobre la mesa algunos de los principales asuntos que estuvieron presentes en los encuentros anteriores.

“La temática la define el presidente, pero me imagino que se hablarán de esos temas” , explicó una fuente oficial al ser consultada sobre los posibles asuntos que podrían formar parte del encuentro. Entre ellos aparecen el seguimiento de las medidas anunciadas para las Islas Malvinas , el próximo envío del Presupuesto 2027 al Congreso y el diseño de la estrategia legislativa de cara a las semanas que vienen.

La reunión de este lunes representa la puesta en marcha de una determinación adoptada por Milei: establecer los encuentros con su equipo como una reunión periódica destinada al seguimiento político y de la gestión . De acuerdo con fuentes oficiales, la reunión de Gabinete “queda fija todos los lunes” a las 10, una modalidad que apunta a reforzar la supervisión del funcionamiento de las distintas áreas del Gobierno.

Milei ya había convocado a su equipo de ministros el lunes 24 de agosto y volvió a hacerlo el martes pasado, en un encuentro en el que los avances de la política nacional relacionada con Malvinas volvieron a ocupar un lugar destacado dentro de la agenda.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno incorpora una reunión semanal adicional a la mesa política, que tiene lugar todos los martes. La decisión modifica la dinámica que se había mantenido durante varios meses, cuando los integrantes del Gabinete concurrían a Balcarce 50 únicamente ante situaciones específicas y con una frecuencia mucho menor.

Malvinas, el Presupuesto 2027 y la agenda legislativa

Entre los asuntos que podrían ser retomados durante la reunión aparece el análisis de las medidas presentadas por el Gobierno durante la cadena nacional. El Ejecutivo busca evaluar el alcance de los anuncios y los pasos previstos a partir de las decisiones comunicadas por el Presidente.

El conjunto de medidas contempla un aumento de las sanciones a las empresas que participen en actividades de explotación de hidrocarburos sin contar con autorización argentina. También establece un refuerzo de los recursos destinados a avanzar en la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y prevé el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Javier Milei habló sobre las Malvinas.

En las últimas horas, desde el oficialismo evaluaron de manera positiva la primera repercusión que tuvieron las medidas anunciadas por el Gobierno. “Enorme apoyo popular a las medidas anunciadas por el Presidente sobre la cuestión Malvinas y la defensa de nuestra seguridad nacional. No recuerdo otra medida que haya generando tanto apoyo al menos en las últimas décadas. Esperemos que el “sistema” comprenda la importancia de acompañar sin titubeos al Presidente", posteó el asesor Santiago Caputo en redes sociales este domingo, antes del encuentro con el Gabinete.

Otro de los temas que ocupará un lugar prioritario en la agenda será el Presupuesto 2027, cuyo proyecto el Gobierno tiene previsto enviar al Congreso antes del 15 de septiembre.

Desde la Casa Rosada prevén que el tratamiento del proyecto estará atravesado por una negociación difícil con los gobernadores y los sectores de la oposición dialoguista. Uno de los principales puntos de discusión será el reparto de recursos entre las provincias y el financiamiento de obras públicas, mientras que el Ejecutivo buscará mantener el equilibrio fiscal como condición que no está dispuesto a resignar.

La disputa en torno a la distribución de los recursos se desarrollará, además, en un contexto en el que el oficialismo depende del respaldo de sus aliados en el Congreso para poder avanzar con las demás reformas previstas para este año. La intención del Gobierno es alcanzar los acuerdos necesarios antes de que el calendario electoral de 2027 complique las negociaciones y vuelva más difícil reunir los consensos parlamentarios.

En esta tarea, Diego Santilli, jefe de Gabinete, tendrá una participación determinante, ya que será el encargado de fortalecer y administrar el diálogo con los gobernadores. Al mismo tiempo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, conservarán la decisión definitiva sobre las negociaciones destinadas a establecer eventuales acuerdos políticos entre La Libertad Avanza y sus aliados.

Durante la reunión, los integrantes del Gabinete también repasarán los demás puntos que conforman la agenda parlamentaria del Gobierno.

Entre las prioridades para septiembre aparece el comienzo de las discusiones en torno a la reforma electoral, además de otros proyectos como el súper-RIGI y las modificaciones a la Ley de Salud Mental, entre distintas iniciativas que tienen su principal recorrido legislativo en el Senado.