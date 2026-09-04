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4 de septiembre de 2026 - 19:37
País.

Javier Milei ante empresarios argentinos: "No tiene sentido flexibilizar la política monetaria"

El presidente Javier Milei cerró la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Misiones.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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El mandatario viajó a la denominada “tierra colorada” para participar de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), uno de los encuentros empresariales y financieros más importantes del país. Milei fue convocado como principal orador para el cierre de la jornada en Puerto Iguazú.

En uno de los tramos centrales de su discurso, Milei aseguró que no habrá una devaluación el próximo año y defendió la continuidad de su política monetaria.

“No tiene sentido flexibilizar la política monetaria”, afirmó, para luego remarcar: “Mi compromiso es terminar de una vez y para siempre con la maldita inflación”.

Milei vinculó las exportaciones con el reclamo por Malvinas

En otro tramo de su discurso, Milei destacó el crecimiento de las exportaciones y relacionó el fortalecimiento económico del país con la estrategia internacional de Argentina.

“La expansión de las exportaciones nos permite jugar en geopolítica y avanzar en el reclamo por Malvinas”, planteó el mandatario ante los empresarios del sector financiero.

La referencia a las Islas Malvinas se produjo en medio de una exposición en la que el Presidente volvió a defender su programa económico y sostuvo que una mayor inserción internacional le permitiría al país ganar peso en las discusiones geopolíticas.

Tractorazo de productores yerbateros

Una extensa caravana de tractores, camiones, camionetas y otros vehículos llegó durante la jornada a Puerto Iguazú. La protesta reunió a productores y trabajadores de diferentes localidades de Misiones, entre ellas Comandante Andresito, Jardín América, San Pedro, Apóstoles, Oberá y Aristóbulo del Valle.

El reclamo tuvo como eje principal la situación de la actividad yerbatera y el pedido para que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) recupere facultades regulatorias que fueron modificadas a partir del DNU 70/2023.

Los productores aseguran que la desregulación tuvo impacto sobre el valor que reciben por la hoja verde, mientras enfrentan mayores costos productivos y plazos más extensos para cobrar su producción. Por ese motivo, distintas asociaciones elaboraron además un documento con sus planteos para intentar hacerlos llegar al Presidente.

El reclamo por la yerba mate, en el centro de la visita

La situación del sector yerbatero mantiene desde hace tiempo un lugar central en la agenda económica de Misiones. Los cuestionamientos apuntan particularmente a los cambios introducidos en las facultades del INYM y al funcionamiento del mercado después de la desregulación.

La movilización de este viernes buscó aprovechar la primera presencia de Milei en la provincia como jefe de Estado para trasladar esos reclamos directamente a la agenda nacional.

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