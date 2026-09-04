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4 de septiembre de 2026 - 07:07
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Tras la suspensión por la ola de calor, un jujeño correrá el Ironman de Versalles

William Lemme había viajado a Francia cuando se postergó la competencia. La nueva fecha será el 11 de octubre y continuará entrenando para participar.

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Lemme ya se encontraba en Francia cuando recibió la noticia. Había entrenado durante seis meses y llegó a conocer el circuito y la estructura que la organización había montado para la competencia. “La venía preparando desde febrero. Fueron seis meses duros de alimentación, entrenamiento, de perderme los fines de semana y privarme de un montón de cosas”, contó en diálogo con TodoJujuy.

La suspensión por las altas temperaturas

La decisión fue tomada por la Prefectura de Yvelines ante el riesgo que suponía realizar una competencia de resistencia en medio de una ola de calor. Para el fin de semana de la prueba se esperaban temperaturas de alrededor de 35 grados en la región.

Las autoridades consideraron tanto la salud de los participantes como la presión que el evento podía ejercer sobre los servicios sanitarios y de emergencia. También incidió la escasez de agua que atravesaba el departamento de Yvelines, debido a la cantidad necesaria para abastecer los puestos de asistencia previstos durante el recorrido.

La competencia, que agotó sus inscripciones pocas horas después de habilitarse, era una de las incorporaciones más esperadas del calendario 2026. Cerca de la fecha original, también había preocupación por la calidad del agua del reservorio donde debía desarrollarse la etapa de natación, aunque la suspensión total respondió al riesgo sanitario provocado por el calor. “Cuando se suspendió me avisaron estando en París. Cuando llegué a Versalles y vi lo que habían montado, lo que era el lugar y todo lo que había conocido, ahí sí fue bastante duro”, relató el deportista.

Tres meses más de preparación

La reprogramación representó una oportunidad para Lemme, quien decidió conservar su lugar y extender durante otros tres meses la preparación. “Nunca se reprograman este tipo de eventos porque el calendario está bastante ocupado. Yo no pedí el reembolso y ahora tengo tres meses más para seguir manteniendo la forma”, explicó.

La organización confirmó que la primera edición del Ironman 70.3 de Versalles se realizará el domingo 11 de octubre. A quienes no puedan participar en la nueva fecha se les ofrecieron alternativas como el traslado a otra prueba del circuito o el reembolso.

Cómo será el Ironman de Versalles

La prueba comenzará con 1.900 metros de natación y continuará con 90 kilómetros de ciclismo por el valle de Chevreuse. El tramo final será una carrera a pie por los jardines y alrededores del Palacio de Versalles.

El circuito convierte a esta primera edición en una competencia singular dentro del calendario internacional. Para Lemme, además, implicará representar al triatlón jujeño en uno de los escenarios históricos más reconocidos de Francia.

El deportista también destacó cómo incorporó los entrenamientos a su vida cotidiana, junto con sus responsabilidades laborales y familiares. Según explicó, la actividad física lo ayudó especialmente a controlar la ansiedad, mejorar su alimentación y aumentar su energía. “Soy una persona bastante ansiosa y el deporte me ayuda mucho con la ansiedad. La planificación también es importante porque no tengo tiempo completo para competir: tengo que trabajar, mantener a mi familia y entrenar”, señaló.

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