Todos los detalles del vínculo de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo se encuentra muy cerca de convertirse en el próximo entrenador de la Selección de Ecuador, luego de cerrar un acuerdo en el plano deportivo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Los detalles, en la nota.

Marcelo Gallardo quedó muy cerca de asumir como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador , tras llegar a un acuerdo total con la Federación Ecuatoriana de Fútbol respecto del proyecto deportivo. El único punto pendiente pasa por cerrar los detalles económicos , que permitirán avanzar con la firma y su posterior presentación oficial.

El vínculo de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador sería por cuatro años , con el objetivo de llegar al Mundial 2030 , que tendrá como sedes a Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. Según informó César Luis Merlo para Studio Fútbol, la dirigencia ecuatoriana busca consolidar un proyecto a largo plazo con el entrenador argentino.

“ Está confirmado que está a un paso . Hay acuerdo en lo deportivo. Se discutieron aspectos económicos, pero lo deportivo está resuelto . Salvo una catástrofe, Gallardo será el DT”, explicó Merlo.

A su vez, precisó que Francisco Egas, presidente de la FEF, demoró su regreso a Ecuador más de lo previsto con el objetivo de avanzar en las negociaciones y dejar encaminada la firma del vínculo.

El Muñeco lleva un mes de negociaciones con la FEF para acordar las condiciones de su contrato y las de su equipo de trabajo. De concretarse su llegada, Gallardo tendrá su primera experiencia como entrenador de una selección.

Además, su debut al frente de la Tri estaría acompañado por una agenda cargada. Ecuador tiene confirmada una gira por Asia de tres partidos en la próxima ventana FIFA: jugará ante Corea del Sur el 24 de septiembre, mientras que el 1° de octubre enfrentará a Japón por un torneo cuadrangular. El 5 de octubre disputará el último encuentro ante el ganador del duelo entre Panamá y Nueva Zelanda.

La experiencia de Marcelo Gallardo

La última experiencia de Marcelo Gallardo en un banco de suplentes fue en febrero de 2026, durante su segundo ciclo en River, que había comenzado en 2024 y terminó luego de una serie de resultados adversos y las críticas de los aficionados hacia sus decisiones tácticas. En esa etapa dirigió 86 partidos, con 38 triunfos, 27 empates y 21 derrotas.

Su anterior destino había sido el Al-Ittihad de Arabia Saudita, donde estuvo entre finales de 2023 y mediados de 2024. En el conjunto saudí acumuló 15 victorias, cuatro empates y 14 derrotas en 33 partidos.

En su primera etapa al frente de River, entre 2014 y 2022, el Muñeco hizo historia al convertirse en el técnico más laureado del club, con 14 títulos en ocho años y medio. Su carrera como entrenador, de todos modos, había comenzado en Nacional de Uruguay, apenas después de retirarse como jugador. En la temporada 2011-2012, condujo al equipo a la obtención del título nacional.