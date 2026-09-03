Quiénes son los rivales de Jujuy Básquet para La Liga Argentina 2026/27

Foto: Prensa Jujuy Básquet

La temporada 2026/27 de La Liga Argentina comienza a tomar forma y Jujuy Básquet ya tiene definidos a sus rivales correspondientes a la Conferencia Norte. En las últimas horas, la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes y el Departamento de Competencias dieron a conocer la nómina de equipos que disputará la próxima edición de la segunda categoría del básquet nacional.

La competencia volverá a contar con 34 equipos, divididos en dos conferencias y mantendrá el formato de torneo único. Habrá siete nuevas instituciones.

Los nuevos equipos que se suman a La Liga Argentina Bartolomé Mitre y River Plate se suman a la categoría tras haber logrado el ascenso en la última Liga Federal. Barrio Jardín ocupará la plaza de Estudiantes de Tucumán, Riachuelo de La Rioja hará lo propio con el lugar de Fusión Riojana. Unión de Santa Fe, que baja desde La Liga Nacional, cubrirá la vacante de Rivadavia Básquet.

Por su parte, El Ceibo de San Francisco, semifinalista de La Liga Federal conformó una alianza deportiva con Colón de Santa Fe para ocupar su lugar y Regatas de San Nicolás adquirió la plaza de Echagüe de Paraná. Vale recordar además, que Pergamino Básquet continuará en la categoría tras comprar la franquicia correspondiente a Atenas de Córdoba.

Quiénes serán los rivales de Jujuy Básquet Jujuy Básquet conformará la Conferencia Norte y se enfrentará con los siguientes equipos: Amancay de La Rioja

Barrio Jardín de Tucumán

Barrio Parque

Bartolomé Mitre de Posadas

Bochas Sport de Colonia Caroya

Comunicaciones de Mercedes

El Ceibo de San Francisco

Hindú Club de Córdoba

Independiente BBC de Santiago del Estero

Riachuelo de La Rioja

Salta Basket

San Isidro de San Francisco

Santa Paula de Gálvez

Sportivo Suardi

Unión de Santa Fe

Villa San Martín de Resistencia Conferencia sur Centenario de Venado Tuerto

Central Entrerriano de Gualeguaychú

Ciclista Juninense

Deportivo Norte de Armstrong

Deportivo Viedma

Gimnasia y Esgrima La Plata

La Unión de Colón

Pergamino Básquet

Pico Football Club

Provincial de Rosario

Quilmes de Mar del Plata

Racing Club de Avellaneda

Regatas de San Nicolás

River Plate

Tomás de Rocamora

Unión de Mar del Plata

Villa Mitre de Bahía Blanca

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