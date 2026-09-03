Quiénes son los rivales de Jujuy Básquet para La Liga Argentina 2026/27

La temporada 2026/27 de La Liga Argentina comienza a tomar forma y Jujuy Básquet ya tiene definidos a sus rivales correspondientes a la Conferencia Norte. En las últimas horas, la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes y el Departamento de Competencias dieron a conocer la nómina de equipos que disputará la próxima edición de la segunda categoría del básquet nacional.
La competencia volverá a contar con 34 equipos, divididos en dos conferencias y mantendrá el formato de torneo único. Habrá siete nuevas instituciones.
Los nuevos equipos que se suman a La Liga Argentina
Bartolomé Mitre y River Plate se suman a la categoría tras haber logrado el ascenso en la última Liga Federal. Barrio Jardín ocupará la plaza de Estudiantes de Tucumán, Riachuelo de La Rioja hará lo propio con el lugar de Fusión Riojana. Unión de Santa Fe, que baja desde La Liga Nacional, cubrirá la vacante de Rivadavia Básquet.
Por su parte, El Ceibo de San Francisco, semifinalista de La Liga Federal conformó una alianza deportiva con Colón de Santa Fe para ocupar su lugar y Regatas de San Nicolás adquirió la plaza de Echagüe de Paraná. Vale recordar además, que Pergamino Básquet continuará en la categoría tras comprar la franquicia correspondiente a Atenas de Córdoba.
Quiénes serán los rivales de Jujuy Básquet
Jujuy Básquet conformará la Conferencia Norte y se enfrentará con los siguientes equipos:
- Amancay de La Rioja
- Barrio Jardín de Tucumán
- Barrio Parque
- Bartolomé Mitre de Posadas
- Bochas Sport de Colonia Caroya
- Comunicaciones de Mercedes
- El Ceibo de San Francisco
- Hindú Club de Córdoba
- Independiente BBC de Santiago del Estero
- Riachuelo de La Rioja
- Salta Basket
- San Isidro de San Francisco
- Santa Paula de Gálvez
- Sportivo Suardi
- Unión de Santa Fe
- Villa San Martín de Resistencia
Conferencia sur
- Centenario de Venado Tuerto
- Central Entrerriano de Gualeguaychú
- Ciclista Juninense
- Deportivo Norte de Armstrong
- Deportivo Viedma
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- La Unión de Colón
- Pergamino Básquet
- Pico Football Club
- Provincial de Rosario
- Quilmes de Mar del Plata
- Racing Club de Avellaneda
- Regatas de San Nicolás
- River Plate
- Tomás de Rocamora
- Unión de Mar del Plata
- Villa Mitre de Bahía Blanca
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