jueves 03 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de septiembre de 2026 - 09:16
Deportes.

Quiénes son los rivales de Jujuy Básquet para La Liga Argentina 2026/27

Quedaron definidas las conferencias para La Liga Argentina 2026/27. Jujuy Básquet ya conoce a sus próximos rivales.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto: Prensa Jujuy Básquet

Foto: Prensa Jujuy Básquet

La temporada 2026/27 de La Liga Argentina comienza a tomar forma y Jujuy Básquet ya tiene definidos a sus rivales correspondientes a la Conferencia Norte. En las últimas horas, la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes y el Departamento de Competencias dieron a conocer la nómina de equipos que disputará la próxima edición de la segunda categoría del básquet nacional.

Lee además
tiene 23 anos, mide 1,97 y nunca habia estado en jujuy: quien es el nuevo refuerzo de jujuy basquet video
Deportes.

Tiene 23 años, mide 1,97 y nunca había estado en Jujuy: quién es el nuevo refuerzo de Jujuy Básquet
Operativo, hinchadas y horario para el clásico Cuyaya - Lavalle.
Deportes.

Cuyaya y Lavalle juegan el clásico el domingo: operativo policial, hinchadas y entradas

La competencia volverá a contar con 34 equipos, divididos en dos conferencias y mantendrá el formato de torneo único. Habrá siete nuevas instituciones.

Los nuevos equipos que se suman a La Liga Argentina

Bartolomé Mitre y River Plate se suman a la categoría tras haber logrado el ascenso en la última Liga Federal. Barrio Jardín ocupará la plaza de Estudiantes de Tucumán, Riachuelo de La Rioja hará lo propio con el lugar de Fusión Riojana. Unión de Santa Fe, que baja desde La Liga Nacional, cubrirá la vacante de Rivadavia Básquet.

Por su parte, El Ceibo de San Francisco, semifinalista de La Liga Federal conformó una alianza deportiva con Colón de Santa Fe para ocupar su lugar y Regatas de San Nicolás adquirió la plaza de Echagüe de Paraná. Vale recordar además, que Pergamino Básquet continuará en la categoría tras comprar la franquicia correspondiente a Atenas de Córdoba.

Quiénes serán los rivales de Jujuy Básquet

Jujuy Básquet conformará la Conferencia Norte y se enfrentará con los siguientes equipos:

  • Amancay de La Rioja
  • Barrio Jardín de Tucumán
  • Barrio Parque
  • Bartolomé Mitre de Posadas
  • Bochas Sport de Colonia Caroya
  • Comunicaciones de Mercedes
  • El Ceibo de San Francisco
  • Hindú Club de Córdoba
  • Independiente BBC de Santiago del Estero
  • Riachuelo de La Rioja
  • Salta Basket
  • San Isidro de San Francisco
  • Santa Paula de Gálvez
  • Sportivo Suardi
  • Unión de Santa Fe
  • Villa San Martín de Resistencia

Conferencia sur

  • Centenario de Venado Tuerto
  • Central Entrerriano de Gualeguaychú
  • Ciclista Juninense
  • Deportivo Norte de Armstrong
  • Deportivo Viedma
  • Gimnasia y Esgrima La Plata
  • La Unión de Colón
  • Pergamino Básquet
  • Pico Football Club
  • Provincial de Rosario
  • Quilmes de Mar del Plata
  • Racing Club de Avellaneda
  • Regatas de San Nicolás
  • River Plate
  • Tomás de Rocamora
  • Unión de Mar del Plata
  • Villa Mitre de Bahía Blanca

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tiene 23 años, mide 1,97 y nunca había estado en Jujuy: quién es el nuevo refuerzo de Jujuy Básquet

Cuyaya y Lavalle juegan el clásico el domingo: operativo policial, hinchadas y entradas

Boca Juniors derrotó a Vélez por penales y pasó a cuartos de final

Un jugador que estaba apartado en River se va al Inter Miami de Messi

Matías Clapier y Federico Stieglitz exhibieron sus autos del Turismo Pista 

Lo que se lee ahora
Boca Juniors ante Vélez por Copa Argentina.
Copa Argentina.

Boca Juniors derrotó a Vélez por penales y pasó a cuartos de final

Por  Federico Franco

Las más leídas

Actividades áulicas durante la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: qué días no habrá clases en Jujuy por la Semana del Estudiante

Coyote vs. Acme: la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno. video
Espectáculos.

"Coyote vs. Acme": la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno

Boca Juniors ante Vélez por Copa Argentina.
Copa Argentina.

Boca Juniors derrotó a Vélez por penales y pasó a cuartos de final

Choque en la Ruta 34: un camión y una EcoSport protagonizaron un siniestro video
Siniestro vial.

Choque múltiple sobre Ruta 34: asistencia y demoras en el lugar

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel