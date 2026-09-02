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2 de septiembre de 2026 - 21:01
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Un jugador que estaba apartado en River se va al Inter Miami de Messi

El mediocampista que se destacó en el Mundial y perdió protagonismo en River continuará su carrera en la MLS.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un jugador que estaba apartado en River se va al Inter Miami de Messi.&nbsp;

Un jugador que estaba apartado en River se va al Inter Miami de Messi. 

A pocos días del cierre del mercado, River define las últimas salidas del plantel. Uno de los jugadores que no era tenido en cuenta acordó su llegada al Inter Miami, donde compartirá equipo con Lionel Messi.

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El protagonista es Matías Galarza, quien tuvo una destacada actuación con la Selección de Paraguay en el último Mundial. Sin minutos en River, el ex-Talleres continuará su carrera en la MLS, bajo las órdenes de Cristian “Kily” González.

Según informó el periodista Germán García Grova en X, Galarza será cedido con una opción de compra que podría convertirse en obligatoria si alcanza determinados objetivos. La operación le permitiría a River obtener un ingreso económico en caso de que se activen las cláusulas acordadas.

Estudiantes de La Plata fue otro de los clubes interesados en sumar a préstamo a Galarza. El Pincha esperaba una autorización especial de la FIFA para inscribirlo en un tercer equipo, pero el Inter Miami avanzó más rápido y cerró la operación.

Desde que llegó a River, Galarza no pudo ganarse un lugar fijo en el equipo y perdió terreno en la rotación del mediocampo. Tras destacarse con Paraguay en el Mundial por su despliegue físico y recuperación, la dirigencia priorizó encontrarle un nuevo destino para que pudiera tener continuidad y evitar una pérdida de valor del futbolista.

El desembarco en el Inter Miami le permitirá a Galarza compartir equipo con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Casemiro, en una nueva etapa de su carrera. Para el Kily González, además, significa incorporar un volante dinámico, intenso en la recuperación y con capacidad para llegar al área rival.

Galarza viajará a Estados Unidos en las próximas horas para someterse a la revisión médica y completar la firma de su contrato. Así, pondrá punto final a su ciclo en River y dará inicio a una nueva etapa en el fútbol norteamericano.

Con la salida de Galarza, Fabricio Bustos y Matías Viña son los únicos futbolistas que permanecen apartados en River. Los laterales aún buscan nuevo destino antes del cierre del mercado y, por el momento, seguirán entrenándose de forma diferenciada en el predio de Cantilo.

El mercado de pases de River

Cuando todo parecía indicar que River había cerrado su mercado de pases, la dirigencia volvió a moverse. El Millonario avanzó en las últimas horas por Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors, con el objetivo de reforzar la última línea y sumar una alternativa para acompañar a Nicolás Otamendi.

La situación de Lucas Martínez Quarta fue determinante para que River modificara sus planes. El zaguero recibió sondeos desde Qatar, Italia y Emiratos Árabes, pero las propuestas fueron a préstamo, una alternativa que el club no estaba dispuesto a aceptar. Por eso, ante la posibilidad de que continúe en el plantel, la dirigencia considera necesario sumar otro central de jerarquía.

River avanzó por dos alternativas para reforzar la defensa: Willer Ditta y Francisco Álvarez. Por el colombiano, Cruz Azul rechazó nuevamente una propuesta cercana a los 6 millones de dólares y dejó en claro que no quiere desprenderse del jugador. Ante esta negativa, el Millonario concentró sus esfuerzos en el defensor de Argentinos.

River avanzó con una propuesta cercana a los 3 millones de dólares por la mitad del pase de Álvarez, pero la respuesta de Argentinos fue contundente: pretende alrededor de 6 millones por el 70% de los derechos económicos del jugador. Por ahora, las partes continúan negociando y el Millonario intentará mejorar las condiciones de la operación.

River todavía cuenta con un margen extra para concretar la llegada de Álvarez. El mercado de pases cierra este miércoles a las 18 para la mayoría de los equipos, pero el club de Núñez tendrá diez días más por la lesión de Giorgio Costantini, jugador de la Reserva. De acuerdo con el reglamento, podrá utilizar ese plazo para incorporar un reemplazante.

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