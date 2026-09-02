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2 de septiembre de 2026 - 18:07
Deportes.

Karim Jure y Adriano Montenovi brillaron en el Sudamericano de Gimnasia en Trampolín

Los jujeños lograron destacadas actuaciones y sumaron medallas en gimnasia en trampolín y doble minitramp. El equipo argentino se consagró campeón sudamericano.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Karim Jure y Adriano Montenovi brillaron en el Sudamericanode Gimnasia de Trampolín

Karim Jure y Adriano Montenovi brillaron en el Sudamericano de Gimnasia de Trampolín

Los jujeños Karim Jure y Adriano Montenovi tuvieron una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia de Trampolín, donde lograron subir al podio en diferentes categorías y disciplinas.

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Jure se consagró campeón sudamericano en Doble Minitramp (DMT) 15-16 años y obtuvo el subcampeonato en Trampolín Junior. Por su parte, Montenovi consiguió la medalla de plata en Trampolín 17+ y la de bronce en Doble Minitramp 17+.

Ambos atletas superaron las instancias clasificatorias y consiguieron avanzar a las finales, donde pudieron mostrar el trabajo desarrollado durante la preparación y competir frente a los principales exponentes de la región.

Karim Jure y Adriano Montenovi brillaron en el Sudamericano de Gimnasia de Trampolín

Karim Jure y Adriano Montenovi brillaron en el Sudamericano de Gimnasia de Trampolín

Medallas para los representantes jujeños

Karim Jure integró la Selección Argentina Junior y asumió rutinas de alta dificultad durante la competencia. Su mejor resultado llegó en Doble Minitramp 15-16, donde alcanzó el primer puesto y se consagró campeón sudamericano. También obtuvo el segundo lugar en Trampolín Junior, mientras que completó su participación con diferentes presentaciones individuales y sincronizadas.

Adriano Montenovi, integrante del equipo argentino, también logró instalarse entre los mejores del torneo. El jujeño terminó segundo en Trampolín 17+ y tercero en Doble Minitramp 17+, sumando dos nuevas medallas para la delegación nacional.

Los deportistas apostaron por combinaciones de mayor complejidad durante sus rutinas. La estrategia permitió conseguir buenos resultados en algunas pruebas, aunque también provocó errores que condicionaron otras presentaciones. En las modalidades sincronizadas no pudieron alcanzar los resultados esperados y algunos fallos les impidieron avanzar a las siguientes rondas.

Karim Jure y Adriano Montenovi brillaron en el Sudamericano de Gimnasia de Trampolín

Karim Jure y Adriano Montenovi brillaron en el Sudamericano de Gimnasia de Trampolín

Argentina, campeón sudamericano

Además de las actuaciones individuales de los jujeños, el equipo argentino se consagró campeón sudamericano 2026, cerrando una competencia con importantes resultados para la delegación nacional.

Para Jure y Montenovi, el torneo significó una nueva experiencia internacional dentro de un proceso que tiene como principal objetivo continuar creciendo y sumando competencia. El próximo desafío será el Campeonato Nacional Federativo, previsto para octubre en Catamarca.

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