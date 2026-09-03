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3 de septiembre de 2026 - 07:10
Deportes.

Cuyaya y Lavalle juegan el clásico el domingo: operativo policial, hinchadas y entradas

El clásico de la Liga Jujeña se jugará este domingo por la séptima fecha del torneo clausura. Todo lo que tenes que saber en la nota.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Operativo, hinchadas y horario para el clásico Cuyaya - Lavalle.

Operativo, hinchadas y horario para el clásico Cuyaya - Lavalle.

El clásico entre Cuyaya y General Lavalle ya tiene todo preparado para disputarse este domingo en el estadio La Tablada. El encuentro masculino comenzará a las 18.30, contará con la presencia de ambas parcialidades y tendrá un operativo policial especial en los alrededores del estadio.

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Mario Herrera, presidente de Cuyaya, confirmó los principales detalles de la organización y explicó cómo será el ingreso de los simpatizantes, los horarios previstos y el valor de las entradas.

A qué hora juegan Cuyaya y Lavalle

“El partido está programado 18.30 masculino”, confirmó Herrera. El encuentro femenino, en tanto, fue programado para las 10 de la mañana.

El dirigente explicó que la distribución horaria estuvo condicionada por otro partido que se disputará durante la misma jornada en La Tablada.

“Luján está jugando el Regional y ya estaba el pedido para ese día en el Consejo Federal. Así que no se podía modificar el día y nosotros queríamos jugar el domingo también”, señaló.

Luján enfrentará a Gimnasia de Yavi desde las 15 y el encuentro está previsto que finalice alrededor de las 17.

Cómo ingresarán las hinchadas

Uno de los puntos centrales del operativo será la separación de ambas parcialidades.

Cuyaya entra en la tribuna que da a la Santibáñez y Lavalle por Avenida Córdoba”, detalló el presidente del Bandeño.

De esta manera, cada hinchada tendrá un acceso diferenciado con el objetivo de ordenar la llegada y la salida de los simpatizantes.

Operativo policial y Tribuna Segura

Según adelantó Herrera, el operativo podría comenzar alrededor de las 17.30, una vez que se produzca la salida del público que asista previamente al encuentro de Luján.

“El operativo capaz que va a comenzar a las 17.30, que es la hora estipulada que tienen que dejar ya Luján con Gimnasia de Yavi el estadio. Ellos juegan 15 horas hasta las 17 y más o menos les dan 30 minutos para desalojar todo el predio”, explicó.

Además, se implementará nuevamente el sistema Tribuna Segura, como ocurre habitualmente en este tipo de partidos.

“Va a haber Tribuna Segura como cada año, este no va a ser la excepción”, confirmó Herrera.

Cuánto salen las entradas para el clásico

El valor de la entrada será de $10.000, el mismo precio que se viene manejando durante la competencia de la Liga Jujeña.

Desde la organización esperan una importante concurrencia teniendo en cuenta la rivalidad entre ambos equipos y la posibilidad de que estén presentes las dos hinchadas.

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