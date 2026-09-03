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3 de septiembre de 2026 - 13:02
Deportes.

El insólito blooper de Franco Colapinto al cruzarse con el Rayo McQueen en Monza

En la previa, la F1 exhibió una réplica real del personaje animado. El argentino se fascinó, pidió conducirlo y tuvo un divertido descuido con su termo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El blooper de Franco Colapinto tras sorprenderse por el “Rayo McQueen”.

El blooper de Franco Colapinto tras sorprenderse por el “Rayo McQueen”.

El piloto argentino Franco Colapinto fue el centro de una escena sumamente divertida durante este fin de semana en el circuito de Monza, al encontrarse de frente con un modelo a escala real del personaje Rayo McQueen, exhibición organizada por la Fórmula 1 para conmemorar las dos décadas del estreno del film Cars.

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El asombro del joven deportista fue tan impactante que, al inclinarse con el fin de examinar en detalle el automóvil, volcó de forma accidental el líquido de su recipiente térmico y se retiró del lugar soltando una carcajada, con un gesto divertido que captó de inmediato la atención del público.

Un cruce desopilante y el video del blooper

La secuencia fue captada en un metraje difundido por la escudería Alpine a través de sus plataformas virtuales. «¡Ahí está el Rayo McQueen!», exclamó entusiasmado el corredor oriundo de Pilar en cuanto lo avistó.

"Ay, me encantaría manejarlo. Mira a McQueen. No, sí, sí. Me encanta. ¿Puedo manejarlo?", indagó el joven, instantes antes de que un integrante de la escuadra le sugiriera aproximarse para contemplarlo en detalle. Resultó justamente en ese instante, mientras inspeccionaba las partes de la reconstrucción, que la botella térmica le jugó una mala pasada al corredor bonaerense, provocando el derramamiento del contenido.

El marco en el que hizo su aparición la célebre figura animada durante el Gran Premio de Italia guarda un valor muy particular. La máxima categoría del automovilismo coordinó para estas jornadas un recorrido de exhibición del célebre automóvil de ficción en el trazado de Monza, en el contexto de un homenaje conmemorativo por los veinte años del lanzamiento del universo cinematográfico.

A la par de esta iniciativa, el vehículo de seguridad de la competencia exhibirá a lo largo del evento un diseño estético temático basado en el filme Cars, desarrollado exclusivamente para la cita en suelo italiano. Ese espacio de esparcimiento junto al icónico personaje de ficción dista bastante de la intensa hoja de ruta que el piloto trasandino afronta durante estas jornadas en el trazado de Monza.

El representante de la escudería Alpine arriba al Gran Premio italiano con el cuestionado castigo recibido en Zandvoort todavía como punto de debate: el oriundo de Pilar ratificó que abordará dicha controversia en la reunión de corredores pautada para la jornada del viernes, además de manifestar su intención de reunirse con miembros del cuerpo de autoridades de la prueba.

"Sí, por supuesto que hablaremos sobre ello", aseveró el representante argentino en diálogo con la publicación Motorsport. Si bien puntualizó que acata la resolución y da por concluido el asunto, hizo hincapié en que sostiene su discrepancia respecto del parámetro utilizado, donde fue penalizado con un paso por boxes (drive-through) además del descuento de tres unidades en su carnet de la F1.

Entre el homenaje en Monza y la controversia por la sanción

En el plano estrictamente competitivo, el deportista bonaerense implementa en este circuito el paquete compuesto por ocho mejoras en el área aerodinámica que su compañero Pierre Gasly probó en suelo neerlandés, las cuales, según proyecciones de la escudería Alpine, podrían aportar un margen favorable superior al medio segundo por giro dependiendo del estado de la pista.

El escenario posee, de forma paralela, un profundo valor emocional: se trata del mismísimo trazado donde el automovilista tuvo su estreno en la máxima categoría el 1 de septiembre de 2024, compitiendo en aquella oportunidad para la escudería Williams. Regresa a la mítica «Catedral de la Velocidad» habiendo asegurado la extensión de su vínculo contractual de cara a 2027 y afianzado como conductor principal de la estructura gala.

Mejoras técnicas y los horarios para seguir la acción en Italia

El evento principal en suelo italiano presentará la estructura tradicional de fin de semana, prescindiendo del formato sprint. Durante el viernes 4 de septiembre se llevarán a cabo los dos ensayos iniciales: la sesión de apertura comenzará a las 7:30 (horario de Argentina), en tanto que el segundo entrenamiento oficial iniciará a las 11:00.

En la jornada del sábado 5, la sesión final de ensayos se pondrá en marcha a las 7:30, mientras que la prueba clasificatoria que ordenará las posiciones de largada se disputará desde las 11:00. El evento central, pactado a un recorrido de 53 giros sobre la extensión de 5.793 metros de la pista de Monza, se largará el domingo 6 de septiembre a partir de las 10:00 (en horario argentino).

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