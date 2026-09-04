Vendieron todo para viajar: recorrieron 22 países y ahora recorren Argentina en motorhome.

Para Hugo Eguiluz , de 39 años , y Andrea Lormino , de 38 , la vida que llevaban en Trelew quedó definitivamente atrás cuando decidieron abandonar la estabilidad que habían construido para viajar y adoptar un estilo de vida completamente diferente.

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Ella trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos y él estaba dedicado al área de ventas , pero ambos resolvieron renunciar a sus trabajos y vender o desprenderse de casi todas sus pertenencias.

“ Decidimos vender todo lo que teníamos: los muebles, el auto, todas nuestras cosas. No dejamos absolutamente nada en Trelew más que una caja con algunos recuerdos ”, contó Hugo al evocar aquella decisión.

El dinero que consiguieron con la venta de sus bienes les permitió iniciar una primera experiencia de ocho meses como mochileros , período en el que visitaron 22 países de Europa, África y Asia . Sin embargo, volver a la Argentina no marcó el cierre de su recorrido. Todo lo contrario: significó el punto de partida de una nueva vida sobre ruedas .

De mochileros a vivir en una motorhome

Una vez de vuelta en la Argentina, Hugo y Andrea dieron el siguiente paso y adquirieron una Mercedes-Benz Sprinter modelo 2006, que luego acondicionaron para convertirla en su vivienda durante los viajes. La reforma permitió sumar una cocina con horno, baño, agua caliente y un sistema de calefacción a gasoil.

A la vida nómade también se incorporaron sus dos perras, Lulú y Minnie, que forman parte del viaje de la pareja desde hace tres años y medio.

Este estilo de vida les dio la posibilidad de seguir viajando y conocer nuevos destinos sin estar sujetos a recorridos previamente establecidos. Ahora tienen una meta concreta: recorrer las 23 provincias argentinas y completar así el mapa del país. Por el momento, ya pasaron por diez provincias y además realizaron el recorrido completo de la Carretera Austral en Chile.

El objetivo de recorrer los pueblos menos conocidos

Lejos de los destinos más frecuentados por los turistas, Hugo y Andrea prefieren adentrarse en zonas menos conocidas, recorrer caminos de ripio y descubrir pequeños pueblos que quedan fuera de los circuitos tradicionales.

Entre sus viajes más recientes se encuentra el recorrido por la Línea Sur de Río Negro, siguiendo el trazado de la Ruta 23. Allí conocieron distintos parajes de la región, hicieron una caminata hasta Castillo Blanco, en Pichi Leufú, y también pasaron por Maquinchao.

La vida en constante movimiento también los llevó a buscar alternativas para sostenerse económicamente durante el viaje. Al comienzo, obtenían ingresos mediante la venta de aromatizantes y distintos productos en los pueblos y ciudades por los que pasaban.

Con el tiempo, la pareja decidió formarse en creación de contenido digital y encontró en sus propios recorridos una nueva manera de trabajar. Así, las experiencias que acumulaban durante sus viajes se convirtieron también en una fuente de ingresos.

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El proyecto de la pareja también logró consolidar una importante presencia en redes sociales. Actualmente, @viajemosjuntos_ok cuenta con cerca de 345.000 seguidores en Instagram y supera los 15.000 suscriptores en YouTube.

Con el objetivo de continuar conociendo el país, ahora planean seguir recorriendo las rutas argentinas y llegar a las provincias que todavía no visitaron. La intención es continuar descubriendo paisajes y pequeños pueblos que permanecen alejados de los circuitos turísticos habituales.