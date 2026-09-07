Fondos para indemnizaciones: semana decisiva para definir la llegada de los FAL

Arranca una semana clave para la puesta en marcha de los fondos que financiarán las indemnizaciones.

La eventual implementación de los fondos de asistencia laboral (FAL) despierta expectativas entre los actores del mercado argentino , debido al volumen de recursos que podrían movilizar. Las proyecciones indican que estos instrumentos estarían en condiciones de aportar un flujo financiero anual de entre US$1500 y US$2000 millones .

De todos modos, el cronograma para su puesta en funcionamiento ya fue postergado una vez y no se descarta que vuelva a demorarse . La normativa de modernización laboral establecía que los FAL comenzarían a operar el 1° de junio .

Sin embargo, la reglamentación que debía elaborar el Ministerio de Economía no llegó a estar disponible en el plazo previsto , por lo que el inicio del nuevo mecanismo fue trasladado al 1° de noviembre . Aun con esa nueva fecha, el sistema todavía requiere la aprobación de distintas disposiciones complementarias antes de quedar completamente operativo.

En términos generales, el mecanismo de los FAL contempla reunir recursos provenientes de trabajadores y empleadores para luego destinarlos a inversiones que permitan mantener el valor de esos fondos . De esta manera, el dinero quedaría disponible cuando llegue el momento de afrontar indemnizaciones u otros desembolsos relacionados con la finalización de un vínculo laboral, como podrían ser los casos de incapacidad o acuerdos de salida .

Los actores del mercado interpretan la llegada de los FAL como una oportunidad para que vuelvan a ganar protagonismo los inversores institucionales de largo plazo, un tipo de participante que había perdido prácticamente toda su presencia después de la estatización de las AFJP. Por ese motivo, existe una expectativa especialmente favorable entre bancos y sociedades de Bolsa, que ya comenzaron a prepararse para captar parte de esos recursos.

Las dudas que todavía hay sobre los FAL

Aunque las distintas entidades ya trabajan en sus respectivas propuestas, varias fuentes del sector advierten que el comienzo efectivo del sistema podría postergarse otro mes, hasta diciembre. El motivo sería que aún resta que las autoridades definan y publiquen normas adicionales y precisiones necesarias para completar el esquema.

En ese marco, este lunes vence precisamente el plazo para presentar opiniones dentro de la consulta pública abierta sobre el proyecto de reglamentación específica preparado por la Comisión Nacional de Valores.

Una vez concluida esa instancia, se dará a conocer la versión final de la normativa. A su vez, todavía resta conocer las disposiciones que deberán emitir ARCA y la Secretaría de Trabajo, además de una eventual intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir y combatir el lavado de dinero.

“Está claro cómo es el producto pero hay algunas dudas sobre quién calificaría como administrador de los FAL y se están definiendo los requisitos. Además, cada empresa puede generar un único identificador de su FAL y es importante establecer cómo le otorgará el consentimiento a un solo administrador para que lo gestione”, contaron en una entidad que quiere apostar a este nuevo vehículo.

En cuanto a las disposiciones de Trabajo, surge una diferencia de plazos que todavía genera interrogantes. Ante una desvinculación, la empresa dispone de cinco días para solicitar el rescate de los fondos del FAL, mientras que la Ley de Contrato de Trabajo fija en cuatro días el plazo para abonar la indemnización correspondiente.

En el caso de la UIF, en el sector financiero consideran necesario establecer un proceso de onboarding (alta) más ágil para las personas que se incorporen como clientes de bancos o gestoras de fondos debido a la obligación de constituir un FAL. “La posibilidad de fraude se reduce sensiblemente porque el dinero va primero a ARCA y después al fondo”, señalaron desde la City.

La resolución de estos aspectos pendientes, junto con otras cuestiones que todavía deben precisarse, permitirá establecer con mayor claridad cuánto deberán asumir las administradoras por el funcionamiento del FAL. Una vez que ese escenario quede definido, los distintos actores del sistema financiero podrán terminar de estructurar y presentar sus propuestas.

Los bancos quieren aprovechar su ventaja inicial

Los bancos parten con una posición favorable frente a la implementación de los FAL porque ya mantienen un vínculo comercial con las empresas a través de la gestión del pago de salarios. Con esa ventaja, esperan lograr una buena recepción para este nuevo producto y sostienen que podrían comenzar a operar el 1° de noviembre, siempre que para entonces esté disponible el conjunto de normas necesarias.

Entre las entidades consultadas existe coincidencia en que la primera propuesta contemplará dos opciones:

Un FAL pensado para el corto plazo y con disponibilidad inmediata de los fondos , orientado especialmente a compañías con escasa trayectoria en materia de inversiones y/o una elevada rotación de empleados .

, orientado especialmente a compañías con escasa trayectoria en materia de inversiones y/o una . Un FAL diseñado para horizontes más extensos y con un nivel de riesgo intermedio, cuyo objetivo sea acompañar la evolución de la inflación y preservar así el capital que posteriormente permitirá financiar las indemnizaciones.

Cristian Brau, Chief Investment Officer de Santander Asset Management, explicó que para diseñar la propuesta partieron de una premisa central: el universo de empresas que podrían incorporarse será muy heterogéneo. El esquema deberá contemplar desde grandes compañías multinacionales hasta pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta además que cada una desarrolla actividades y opera en sectores de negocios diferentes.

“No podemos saber de antemano exactamente el grado de uso que va a tener el FAL y, en esta industria, ese grado de uso se traduce en volatilidad patrimonial, en entradas y salidas de dinero. La entrada va a ser un relojito, pero la salida, no sabemos”, detalló.

En este contexto, explicó, resulta conveniente contar con una alternativa de horizonte reducido y alta disponibilidad, pensada principalmente para garantizar liquidez. “La idea es que ahí vayan los clientes que sean usuarios más intensivos”, señaló.

A su vez, consideró necesario ofrecer una alternativa vinculada con la evolución de los precios, dado que el FAL constituye, en última instancia, un pasivo cuyo comportamiento está relacionado con la inflación. Según su análisis, esta opción resultaría especialmente adecuada para compañías con una dotación de empleados más estable.

En la misma línea se expresó Dicky Muñoz, CEO de Macro Fondos: “Probablemente haya un FAL multiempresa, muy conservador, que será para los clientes que no tienen inversiones hasta ahora. Especialmente teniendo en cuenta que 2027 puede ser un año muy conservador en general. Para las compañías que tienen un flujo de fondos más conocido, vamos a ofrecer otro FAL, con riesgo moderado, que apunte a un rendimiento similar a la inflación”.

En Fondos FIMA, de Banco Galicia, también plantearon una estrategia similar y remarcaron que el esquema debería contemplar distintas alternativas de inversión: “La idea es ofrecer opciones con perfiles más conservadores, orientadas a liquidez y estabilidad; y alternativas con horizontes más extensos, destinadas a quienes busquen acompañar la evolución de esos fondos en el tiempo, siempre dentro de los límites y lineamientos establecidos por la normativa del régimen FAL”.