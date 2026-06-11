Reforma laboral: el Gobierno eleva a 446 los convenios que deberán volver a negociarse

El Gobierno dio marcha atrás con su decisión inicial de intimar la renegociación de 150 convenios colectivos de trabajo vencidos que, de acuerdo con la Ley de Modernización Laboral , debían ser actualizados. Ahora, de manera oficial, se confirmó que la medida abarca un total de 446 convenios colectivos de trabajo .

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Uno de los impactos centrales de la reglamentación de la reforma laboral que comenzó a aplicarse este jueves, impulsada por el secretario de Trabajo Julio Cordero , es la convocatoria formal a empleadores y sindicatos para revisar nuevamente las cláusulas de los 446 convenios colectivos .

La revisión alcanzará tanto a las condiciones laborales como a las cuotas solidarias , los aportes obligatorios , y los acuerdos establecidos entre las partes dentro de cada convenio colectivo de trabajo .

La ampliación del número de convenios que deberán volver a negociarse se explica por una lectura estricta de lo dispuesto en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, normativa que eliminó la ultraactividad, es decir, el mecanismo que hasta ahora mantenía vigente un convenio colectivo de trabajo incluso después de su vencimiento, hasta que fuera sustituido por otro nuevo convenio.

En términos concretos, ese principio impedía que los trabajadores perdieran derechos adquiridos, derechos ya obtenidos, o beneficios laborales en caso de que las negociaciones colectivas quedaran paralizadas, y era visto por las organizaciones sindicales como una garantía fundamental de estabilidad laboral, seguridad en el empleo, y continuidad de las condiciones pactadas.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

En rigor, la nueva normativa mantiene la ultraactividad únicamente para las llamadas “cláusulas normativas”, es decir, aquellas que establecen las condiciones de trabajo, las condiciones laborales básicas, y el marco general del vínculo laboral propiamente dichas.

En cambio, el resto de los puntos —las denominadas cláusulas “obligacionales”, como las cuotas solidarias, los aportes sindicales, los aportes especiales, y otros compromisos económicos pactados entre empresas y sindicatos— dejan de tener vigencia una vez que el convenio llega a su vencimiento.

Cambios en la ultraactividad y revisión total de cláusulas laborales

De todos modos, el decreto 407, que reglamenta la Ley 27.802, habilita en esta instancia de negociación entre empleadores, empresas, y gremios sindicales la posibilidad de revisar, renegociar, actualizar o modificar la totalidad de las cláusulas, con el objetivo de ajustar aquellos aspectos que resulten necesarios tanto en el presente como hacia adelante dentro del sistema de relaciones laborales colectivas.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano para anunciar el llamado a renegociar 446 convenios colectivos de trabajo.

En un comunicado difundido durante la mañana a través de sus redes sociales, el Ministerio de Capital Humano informó que, por medio de la Secretaría de Trabajo, se puso en marcha el procedimiento contemplado en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, con la finalidad de que tanto las entidades sindicales como las cámaras empresarias alcanzadas den inicio a las respectivas negociaciones colectivas.

“La medida alcanza a 446 convenios colectivos de trabajo que, como consecuencia de la finalización del régimen de ultraactividad, deberán ser objeto de nuevas negociaciones entre las organizaciones sindicales y los sectores empleadores”, indica el texto oficial.

Por último, desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron que la convocatoria se lleva adelante en el marco de lo establecido por la nueva Ley de Modernización Laboral, con el propósito de reforzar el proceso de negociación colectiva y fomentar entendimientos entre trabajadores y empleadores que colaboren en la construcción de vínculos laborales más actuales, estables y acordes a las particularidades productivas de cada actividad.

Ministerio de Capital Humano.

Convocatoria a paritarias y rechazo sindical a la reforma

A un día de la publicación oficial del decreto 407, que reglamenta la reforma laboral, la CGT expresó su rechazo al contenido de la norma al considerar que el Poder Ejecutivo busca avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que integran el sistema de relaciones laborales y la libertad sindical en la Argentina.

En las últimas horas, la CGT junto a las dos CTA también valoraron las conclusiones emitidas sobre la situación argentina por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, en el marco de las denuncias sindicales presentadas por organizaciones sindicales contra la gestión libertaria.

Los cotitulares de a CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, con Gerardo Martínez.

En ese contexto, el organismo internacional exhortó al gobierno argentino a implementar “medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado” para “garantizar el buen funcionamiento de mecanismos de diálogo social tripartito adecuados y efectivos“y ”velar porque las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de los trabajadores y los empleadores”.

“Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, expresó la central obrera en un comunicado, donde además sostuvo que “resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”.