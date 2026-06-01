El recibo de sueldo se actualiza tras la reforma laboral: cómo será el nuevo formato

Con la puesta en marcha del decreto 407 y la Ley de Modernización Laboral 27.802 , se incorpora una modificación clave en el esquema laboral argentino que alcanza a empleados registrados y empleadores : desde ahora, el recibo de sueldo deberá presentarse con mayor nivel de detalle y transparencia .

El formato actualizado que deberán utilizar los empleadores a partir de ahora incorpora una estructura y presentación totalmente reformuladas , de acuerdo con lo establecido en el Anexo III del decreto y en los datos comunicados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger .

La innovación más destacada del recibo de haberes está dada por la incorporación obligatoria de un gráfico tipo torta que desglosa y sintetiza la totalidad del costo laboral . Este recurso visual, que no había sido exigido previamente en la documentación laboral argentina , tiene como finalidad hacer más claro el conjunto de montos que abona el empleador más allá del salario neto que recibe el trabajador.

Según la información oficial, la medida busca que tanto empleados como empleadores puedan observar de manera unificada, en un único comprobante , todos los ítems que conforman el costo mensual del empleo .

El diagrama deberá exponer, de forma consolidada, los distintos conceptos que asume el empleador, entre los que se incluyen aportes sindicales, cargas de la seguridad social, cobertura de obra social, contribuciones al INSSJP, aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), aportes a cámaras o entidades empresariales y otros ítems similares.

Cambia el recibo de sueldo.

Cada componente tendrá que aparecer debidamente individualizado, indicando su proporción dentro del total del costo laboral, de modo que sea posible comprender de manera inmediata cómo se desglosan y distribuyen las contribuciones y aportes correspondientes.

Estructura obligatoria: cuatro secciones bien diferenciadas

Según lo establecido en el decreto, el nuevo formato del recibo de haberes queda organizado en cuatro apartados obligatorios, claramente delimitados entre sí.

Identificación del empleador y del trabajador: incorpora datos esenciales como el CUIT del empleador , el CUIL del empleado , la fecha de ingreso , la antigüedad , la categoría laboral y la información vinculada a las cargas sociales .

incorpora datos esenciales como el , el , la , la , la y la información vinculada a las . Desglose de aportes y conceptos liquidados: se deben especificar de manera completa todos los ítems que el empleador abona en cumplimiento de la normativa legal o de los convenios colectivos vigentes.

La nueva estructura del comprobante laboral incorpora un gráfico de torta y detalla cargos que antes no figuraban.

Sueldo bruto total y retenciones aplicadas: el comprobante tiene que reflejar el salario bruto , el método de cálculo utilizado y cada una de las deducciones efectuadas .

el comprobante tiene que reflejar el , el y cada una de las . Salario neto a percibir: se consigna el importe final que efectivamente recibe el trabajador.

Cada concepto deberá detallarse con precisión, indicando la base de cálculo, la unidad utilizada y el importe final que resulte de esa operación. En los casos en los que se registren montos globales aplicables a un conjunto de empleados, el empleador estará obligado a distribuirlos de manera proporcional entre los trabajadores alcanzados y dejarlos asentados en cada recibo de forma individual.

Gráfico obligatorio: un cambio visual y conceptual

El gráfico tipo torta, que deberá colocarse en el frente del recibo de haberes, representa una modificación que va más allá del aspecto visual. Su objetivo es exponer de forma clara, resumida y gráfica la estructura completa del costo laboral.

La entrada en vigencia del decreto 407 y la Ley de Modernización Laboral 27.802 introduce un cambio central.

De este modo, los empleados podrán identificar qué proporción del gasto total que afronta el empleador se destina a aportes sindicales, cargas de la seguridad social, cobertura de obra social, contribuciones al INSSJP, aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), cámaras empresariales y otros ítems incluidos. La iniciativa busca que el trabajador tenga una visión integral de todos los aportes vinculados a su relación laboral, y no únicamente de aquellos que repercuten directamente en su salario.

El formato del recibo establecido en el Anexo III del decreto deberá ser adoptado de manera obligatoria por todos los empleadores. Aquellos comprobantes que no incluyan el gráfico requerido o que no organicen los conceptos conforme a los rubros previstos serán considerados como no válidos o en incumplimiento de la normativa.

Adaptación y plazos de implementación

La normativa indica que la aplicación del nuevo modelo de recibo de haberes está vinculada a la publicación de la Ley de Modernización Laboral y del decreto reglamentario correspondiente. Desde ese momento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto con los demás organismos competentes dispondrán de un plazo máximo de 120 días para realizar las adecuaciones necesarias en sus sistemas.

La información fue difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En concreto, durante ese lapso de tiempo tanto los empleadores como los desarrolladores de sistemas de liquidación salarial deberán modificar y actualizar sus plataformas para adecuarlas al nuevo diseño y a los requisitos de información establecidos.

Los trabajadores empezarán a percibir el nuevo formato de recibo una vez que cada empleador haya finalizado el proceso de adecuación dentro del plazo fijado. Esta modificación alcanza a todas las organizaciones, independientemente de su dimensión o actividad, ya que la exigencia comprende a toda relación laboral encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo.

El objetivo de la reforma: transparencia y comprensión

La resolución de incorporar un gráfico tipo torta y desglosar los distintos conceptos se vincula con el objetivo de hacer más transparente la composición del costo del trabajo. Hasta el momento, una gran cantidad de empleados no tenía claridad sobre qué porción del monto que el empleador destina al salario se orienta a aportes obligatorios, contribuciones y demás erogaciones relacionadas con la relación laboral.

Se presenta el nuevo modelo de recibo de sueldo que detalla los costos para el empleador, las contribuciones y el sueldo neto del empleado, incluyendo un gráfico de distribución.

Con este nuevo formato de recibo se pretende revertir esa falta de información y mejorar la comprensión de cómo está estructurada la remuneración en su conjunto.

El diagrama, sumado al desglose detallado de los distintos conceptos, facilita la identificación y medición de cada uno de los componentes involucrados. De esta manera, tanto las empresas como los trabajadores cuentan con un comprobante más claro, práctico y explicativo, que permite comprender con mayor facilidad cómo se integra el salario y cuál es la estructura del costo laboral en su totalidad.

Qué debe contener el recibo: resumen para usuarios

Información personal y de la relación laboral: identificación completa de empleador y empleado , junto con fechas relevantes , categoría profesional y antigüedad en el puesto .

identificación completa de , junto con , y . Detalle de pagos y conceptos incluidos: exposición desagregada de todos los ítems abonados , indicando la base utilizada para el cálculo y el importe correspondiente a cada uno.

exposición de todos los , indicando la y el a cada uno. Remuneración bruta, descuentos y salario neto: presentación ordenada del proceso que va desde el sueldo total bruto hasta el monto final efectivamente percibido por el trabajador.

El ministro Federico Sturzenegger destacó que el nuevo recibo de sueldo permitirá que los empleados vean cargos que antes no figuraban.

Gráfico tipo torta: representación visual sintética del costo laboral total , con agrupación de los distintos rubros según la clasificación exigida.

representación del , con agrupación de los distintos según la clasificación exigida. Ajuste al formato oficial: el comprobante deberá respetar estrictamente el modelo establecido en el Anexo III del decreto.

Declaraciones oficiales y contexto de la reforma

A través de sus redes sociales, Federico Sturzenegger detalló que el nuevo recibo de haberes deberá incorporar todos los conceptos que asume el empleador y que hasta el momento no eran visibles para el trabajador. La iniciativa se enmarca en un proceso de modernización del sistema laboral, orientado a simplificar gestiones, reducir trámites superfluos y actualizar la documentación vigente a criterios actuales de transparencia y acceso a la información.

La difusión del decreto en el Boletín Oficial dio comienzo al plazo de adaptación correspondiente. De acuerdo con el texto normativo, los empleadores estarán obligados a emitir los recibos bajo el nuevo formato dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y su reglamentación.

Qué debe contener el recibo.

El formato aprobado podrá ser consultado como guía, lo que permitirá a los equipos de recursos humanos y a los estudios contables aplicarlo de manera adecuada y sin errores en su implementación.

Impacto y próximos pasos

El nuevo esquema de recibo de haberes implica un cambio significativo dentro de la documentación laboral en la Argentina. Se trata de un modelo más claro y de lectura visual simplificada, que agiliza las tareas de verificación y seguimiento tanto para empleadores como para trabajadores.

La incorporación obligatoria del gráfico y la organización de los conceptos por rubros introduce una modificación sustancial en la manera en que se expone la información salarial.