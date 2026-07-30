Compras online en el exterior: el Gobierno lanzó un nuevo sistema puerta a puerta. 

El Gobierno anunció una simplificación del régimen de importaciones puerta a puerta mediante Correo Argentino, una medida que busca facilitar las compras en el exterior, acelerar los plazos de entrega y reducir la cantidad de trámites necesarios para que los usuarios reciban sus pedidos.

Política. El Gobierno marcó distancia con Lula da Silva, pero aseguró que no habrá ruptura con Brasil

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , explicó que el sistema anterior generaba demoras porque el Correo Argentino debía esperar a que el paquete ingresara al país para recién entonces contactar al comprador, solicitarle una declaración jurada y gestionar el pago de los tributos correspondientes.

"Pero muchas veces la información disponible en el Correo era inadecuada , lo que generaba trabas tanto para la empresa como para el comprador. Lo insólito es que, gracias a los sistemas de información que conectan a los correos de todo el mundo, en la mayoría de los casos el Correo ya cuenta con los datos del envío antes de que ingrese al país", explicó el ministro.

"Es decir, el Correo ya contaba con la información necesaria , pero si quería adelantar el trámite para acelerar la entrega no podía hacerlo: una norma lo obligaba a esperar hasta que la mercadería llegara al país para recién iniciar el proceso. Así de absurdo como suena ", agregó Sturzenegger.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de compras en el exterior mediante la Resolución General 5884/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa actualiza las condiciones para el ingreso de productos adquiridos fuera del país a través de operadores postales y servicios de courier.

Con la nueva regulación, ARCA dejó sin efecto la normativa 4447/2019 y actualizó las condiciones para las compras en el exterior destinadas al uso personal. Entre los cambios, fijó un tope de hasta 3.000 dólares FOB por envío, habilitó el ingreso de hasta tres unidades del mismo producto e incorporó procesos digitales para simplificar la gestión.

Además del límite económico establecido para cada operación, la nueva normativa fija una serie de condiciones para acceder al régimen de compras en el exterior. Los envíos no podrán superar los 50 kilogramos de peso, podrán incluir hasta tres unidades de una misma especie y deberán estar destinados exclusivamente al uso o consumo personal, sin fines comerciales. Además, cada persona podrá utilizar este sistema hasta cinco veces por año calendario.

En caso de que un envío exceda los topes permitidos, el destinatario tendrá 15 días corridos para definir cómo continuar con la operación. Podrá optar por realizar la importación mediante el régimen general, cumpliendo con la declaración y el pago de los impuestos correspondientes, o pedir el retorno del paquete al país de origen.

La modalidad puerta a puerta

La nueva normativa conserva y extiende el sistema puerta a puerta, que permite a los usuarios recibir ciertos productos adquiridos en el exterior directamente en sus domicilios.

Aquellos paquetes que se ajusten a las condiciones del nuevo régimen podrán llegar al domicilio del comprador sin gestiones presenciales ante organismos aduaneros, aunque deberán pasar previamente por los controles establecidos.

El nuevo esquema se aplicará a las compras efectuadas en plataformas de comercio electrónico del exterior y también a otros envíos postales internacionales que ingresen al país bajo esta modalidad.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la implementación de herramientas digitales para verificar los datos de los paquetes. En los casos de compras realizadas mediante plataformas de comercio electrónico del exterior, el operador postal tendrá que informar la operación a ARCA antes de la llegada del envío.

El registro del envío deberá contener los datos exigidos por organismos internacionales como la UPU y la OMA, junto con la información personal del comprador necesaria para la validación, entre ella CUIT, CUIL o CDI.