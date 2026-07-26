El Gobierno de Jujuy afirmó que el paro de ADEP "carece de legitimidad estatutaria"

Casa de Gobierno.

El Gobierno de Jujuy informó que la convocatoria al paro de 72 horas atribuida a la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) no fue dispuesta por los órganos estatutariamente habilitados para convocar medidas de fuerza.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo explicó que, en el actual proceso de normalización institucional del sindicato, ADEP no cuenta con una Comisión Directiva en funciones ni se convocó al Congreso Extraordinario Provincial, instancias a las que el estatuto de la entidad les atribuye la facultad de resolver medidas de acción directa.

En ese sentido, señaló que las personas que se presentan como delegados escolares o zonales no tienen atribuciones estatutarias para convocar un paro en representación del sindicato.

Asimismo, el Gobierno advirtió que la adhesión a una medida de fuerza que no haya sido convocada por los órganos competentes podrá generar las consecuencias administrativas previstas por la legislación vigente.

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