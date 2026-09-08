Islas Malvinas: sancionarán a ejecutivos y empresas por las operaciones petroleras

El Gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

El Gobierno nacional dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra personas humanas y jurídicas, vinculados con actividades hidrocarburíferas en la zona de las Islas Malvinas . Con esta nueva medida, ya son 60 los alcanzados por actuaciones impulsadas en los últimos días.

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La Oficina del Presidente informó que los nuevos expedientes buscan determinar posibles violaciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659 y alcanzan a actores que estarían involucrados en actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. “Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, expresó el Ejecutivo mediante un comunicado oficial.

La Casa Rosada aseguró además que continuará identificando a personas y compañías relacionadas con esas actividades y anticipó que podrían iniciarse nuevos sumarios. “ El Gobierno Nacional seguirá avanzando en esta identificación e iniciará los sumarios para sancionar a todos los responsables ”, indicó el documento difundido este martes.

Los 15 nuevos procedimientos se agregan a otros 45 iniciados el 4 de septiembre . Aquella primera tanda alcanzó no solamente a empresas vinculadas directamente con la exploración y explotación de hidrocarburos, sino también a accionistas y prestadores de servicios relacionados con esas operaciones.

El Gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

El proyecto petrolero Sea Lion y el reclamo argentino por las Islas Malvinas

Las medidas se producen en medio de la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas y desarrollado principalmente por la israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.

Argentina considera que la explotación de esos recursos sin autorización nacional viola su legislación y su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Las compañías, en cambio, sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades isleñas y respaldadas por el Reino Unido.

En paralelo, el Gobierno argentino avanzó este martes con una denuncia penal contra Navitas Petroleum y empresas relacionadas por operar en la zona sin autorización de Buenos Aires. “El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, manifestó Presidencia.

El Gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

El Gobierno busca endurecer las sanciones

La ofensiva forma parte de una serie de medidas anunciadas por el presidente Javier Milei vinculadas con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Entre las iniciativas planteadas aparece el endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen de la explotación de recursos en las islas sin autorización argentina. También se anunció la intención de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur mediante la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

El Gobierno sostiene que buscará avanzar a través de mecanismos administrativos, jurídicos y diplomáticos. Desde el Reino Unido, en tanto, las autoridades volvieron a ratificar este martes su posición sobre la soberanía del archipiélago y su respaldo a los habitantes de las islas.