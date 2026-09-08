martes 08 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de septiembre de 2026 - 19:48
País.

Islas Malvinas: sancionarán a ejecutivos y empresas por las operaciones petroleras

El Gobierno abrió nuevos procedimientos contra personas y empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresasvinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

El Gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

El Gobierno nacional dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra personas humanas y jurídicas, vinculados con actividades hidrocarburíferas en la zona de las Islas Malvinas. Con esta nueva medida, ya son 60 los alcanzados por actuaciones impulsadas en los últimos días.

Lee además
Islas Malvinas: un analista jujeño explicó por qué Trump podría presionar al Reino Unido (Foto generada con IA)
Jujuy.

Islas Malvinas: un analista jujeño explicó por qué Trump podría presionar al Reino Unido
Reino Unido cuestionó el reclamo de Milei por Malvinas y defendió el derecho a la autodeterminación de los isleños.
Política.

Reino Unido rechazó el reclamo de Milei por Malvinas y ratificó su postura sobre los isleños

La Oficina del Presidente informó que los nuevos expedientes buscan determinar posibles violaciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659 y alcanzan a actores que estarían involucrados en actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. “Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, expresó el Ejecutivo mediante un comunicado oficial.

El Gobierno anunci&oacute; sanciones contra otras 15 empresas vinculadas a la explotaci&oacute;n de hidrocarburos en las Islas Malvinas

El Gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

Los 15 nuevos procedimientos se agregan a otros 45 iniciados el 4 de septiembre. Aquella primera tanda alcanzó no solamente a empresas vinculadas directamente con la exploración y explotación de hidrocarburos, sino también a accionistas y prestadores de servicios relacionados con esas operaciones.

El proyecto petrolero Sea Lion y el reclamo argentino por las Islas Malvinas

Las medidas se producen en medio de la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas y desarrollado principalmente por la israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.

Argentina considera que la explotación de esos recursos sin autorización nacional viola su legislación y su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Las compañías, en cambio, sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades isleñas y respaldadas por el Reino Unido.

En paralelo, el Gobierno argentino avanzó este martes con una denuncia penal contra Navitas Petroleum y empresas relacionadas por operar en la zona sin autorización de Buenos Aires. “El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, manifestó Presidencia.

El Gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

El Gobierno anunció sanciones contra otras 15 empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

El Gobierno busca endurecer las sanciones

La ofensiva forma parte de una serie de medidas anunciadas por el presidente Javier Milei vinculadas con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Entre las iniciativas planteadas aparece el endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen de la explotación de recursos en las islas sin autorización argentina. También se anunció la intención de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur mediante la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

El Gobierno sostiene que buscará avanzar a través de mecanismos administrativos, jurídicos y diplomáticos. Desde el Reino Unido, en tanto, las autoridades volvieron a ratificar este martes su posición sobre la soberanía del archipiélago y su respaldo a los habitantes de las islas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Islas Malvinas: un analista jujeño explicó por qué Trump podría presionar al Reino Unido

Reino Unido rechazó el reclamo de Milei por Malvinas y ratificó su postura sobre los isleños

Islas Malvinas: "No es River – Boca, estamos defendiendo a la camiseta Argentina", dijo el Canciller Quirno

Se conocieron detalles del proyecto de ley de las Islas Malvinas

Reino Unido respondió a Milei por Malvinas: "Nuestras fuerzas están alerta las 24 horas"

Lo que se lee ahora
Imagen alusiva video
Jujuy.

Qué pasa si me jubilo y sigo trabajando: la explicación de abogadas jujeñas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Muerte de una pareja en el barrio Malvinas.
Policiales.

Muerte de una pareja en barrio Malvinas: el martes y el miércoles serán las autopsias

River llega a Purmamarca para iluminar una de las canchas más impactantes del mundo video
Jujuy.

River llega a Purmamarca para iluminar una de las canchas más impactantes del mundo

Desarman parte de la carpa en la Catedral de Jujuy: dónde seránlas misas video
Jujuy.

Desarman parte de la carpa en la Catedral de Jujuy: dónde serán las misas

Balón de Oro 2026: Lionel Messi, Lautaro y Dibu Martínez son los argentinos nominados
Deportes.

Balón de Oro 2026: Lionel Messi, Lautaro y Dibu Martínez son los argentinos nominados

Mirtha Legrand sigue internada: cómo pasó la noche y qué dijo Nacho Viale
Evolución.

Mirtha Legrand sigue internada: cómo pasó la noche y qué dijo Nacho Viale

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel